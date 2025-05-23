待核管法子法出爐 台電：兩關審查評估核電重啟條件

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（中央社記者曾智怡台北23日電）核管法修法日前通過，核三重啟公投也確定將在8月23日投票，外界關切台灣核電重啟可能。台電董事長曾文生今天表示，待核安會完備子法後，台電會先做自我安全檢查，並進行同儕審查，確定有無符合重啟條件，再送核安會審查。

立法院會13日三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定期限內申請換發執照；換發的運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

外界關切既有機組重啟可能，總統賴清德日前表示，重啟程序上有2個必須，第一核安會必須訂定安全審查辦法，台電再依照此辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本效益。

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核安會主委陳明真表示，子法（核子反應器設施運轉執照申請審核辦法）修訂需4個月時間。他解釋，核電廠停機後再重啟，核電廠必須恢復到營運期間的營運狀態，包括組織、人力訓練，程序書、設備復原等，以確定符合安全運轉要求，因此除原來4個要求外，還要加上恢復到運轉期間的營運狀態。

曾文生今天指出，日前核三2號機停機時，他已向台電員工交代，請大家務必維持機組安全、妥善率與資產維護，待核安會子法完成後，台電會進行仔細評估，包含安全檢查，並進行國際同儕審查，確定有無重新啟動條件，再考慮送核安會審查。（編輯：張均懋）1140523