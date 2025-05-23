奚岳隆恐怖片「無形Phantom」 未開拍已售7國版權

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（中央社記者龍柏安台北23日電）曾成功打造「女鬼橋」的台灣導演奚岳隆，時隔2年再度回歸拿手的恐怖題材「無形Phantom」，日前於坎城影展宣布開發製作，還未開拍，就已售出7個東南亞國家的戲院版權。

「無形Phantom」故事講述社工林又默被調往創傷科後，意外發現一系列離奇死亡案件。隨著怪異現象不斷出現，包括幽靈般的腳步聲、莫名移動的物體與無形力量，林又默逐漸揭開被封印的洞穴和埋藏的祕密。

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根據製作公司發布的新聞稿，「無形Phantom」找來新加坡Mokster Films合作國際行銷和共同製作，讓電影還未開拍就已傳出好消息，在坎城影展成功售出柬埔寨、寮國、越南、緬甸、馬來西亞、汶萊和印尼等7國的戲院版權。

奚岳隆透過新聞稿表示，他希望新片探索的不只是鬼魂或怪物，而是那些無法看見的力量，「無論是存在於我們的社會、歷史，還是內心深處的不安。」（編輯：吳素柔）1140523