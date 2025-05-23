歐媒專訪 李淳：歐盟與日韓星談成數位夥伴獨漏台灣

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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）歐盟圈主流媒體之一「歐洲動態」專訪駐歐盟代表李淳，探討美國吸引半導體投資「黑洞效應」下的歐洲處境。李淳直言歐盟缺乏明確政治承諾，包括歐盟與日本、韓國和新加坡談成數位夥伴協定，卻獨漏台灣。

根據「歐洲動態」（Euractiv）23日刊出的專訪內容，李淳首先指出，台灣在高科技代工製造的強項不只半導體，還有消費性電子產品，而且去年成長最大的是人工智慧伺服器。

對於台積電等台灣半導體企業赴海外投資，而且集中在美國，李淳表示，從經濟安全考量，分散生產基地是重要的，但產線外移的決定是在效率與供應安全之間重新求取平衡，台灣仍將維持關鍵生產服務提供者的地位。

他分析，美國正運用所有可用的政策和政治工具，棍棒與蘿蔔齊下，以吸引高科技投資，這將帶來他所比喻的「黑洞效應」。歐洲聯盟（EU）也在努力吸引這類投資，但美國擁有關鍵優勢，例如台積電7成客戶在美國。

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歐媒問及如何看待台灣與歐盟的高科技合作，李淳說，歐盟與台灣在先進半導體、人工智慧和量子運算有很強的互補性，但歐盟對台灣企業仍缺乏像美國那樣的吸引力，這些企業的考量包括明確的政治承諾和政策支持。

李淳直言，歐盟近年對維持台海安全及穩定的立場表達得非常清楚，但歐盟已經與亞太地區的日、韓、星談判完成數位夥伴協定，卻獨漏台灣，「我不認為台灣被排除在外是因為我們在高科技領域的地位」。（編輯：田瑞華）1140523