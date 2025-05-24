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川普支持與日本製鐵建立夥伴關係 美鋼股價大漲

2025/5/24 05:31
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，支持美國鋼鐵公司（U.S. Steel）與日本製鐵公司（Nippon Steel）的「夥伴關係」，美鋼股價大漲24%。

法新社報導，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「美鋼仍將留在美國，其總部繼續設在偉大的城市匹茲堡（Pittsburgh）。」他還說，美鋼與日本製鐵之間「計劃好的夥伴關係」將創造至少7萬個就業機會，為美國經濟帶來140億美元。

目前不清楚這項新夥伴關係有哪些條款，兩家公司都尚未回覆置評要求。

美鋼和日本製鐵2023年12月宣布以149億美元合併的計畫，協議原本應於2024年第3個財季結束前敲定，但美國前總統拜登基於國家安全理由，在卸任前數週出手阻擋。

兩家公司後來對拜登政府「違法干預」這項交易提起訴訟。

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負責分析外資收購美國企業造成國安影響的外來投資審查委員會，須在45天內向川普提出建議。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1140524

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