韓擬對台石油樹脂課反傾銷稅 經部：助業者多元拓銷

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（中央社記者劉千綾台北23日電）韓國擬對台灣和中國石油樹脂業者課反傾銷稅，經濟部表示，台灣廠商泓達化工及其關係企業元良實業稅率為7.07%、椿樺化學為18.52%。經濟部在調查過程中協助應訴，未來也將持續協助廠商多元化拓銷市場。

韓國產業通商資源部貿易委員會22日公布對台灣及中國的石油樹脂反傾銷調查最終認定並建議課稅。經濟部表示，台灣廠商泓達化工及其關係企業元良實業稅率為7.07%、椿樺化學為18.52%，其他廠商為7.07%，與初判相同。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，依韓國關稅法規定，韓國企劃財政部將於展開調查後12個月內決定是否課徵反傾銷稅。這件案子去年8月2日展開調查，因此韓國企劃財政部應於今年8月2日前，決定是否依韓國產業通商資源部貿易委員會的建議課徵反傾銷稅。

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依據台灣海關統計，去年台灣輸往韓國的石油樹脂約139萬美元，僅占該產品總出口額1.15億美元，占比1.21%。經濟部在調查過程中，鼓勵業者積極應訴，並補助業者聘僱律師，以維護自身權益。

為持續協助業者分散市場，經濟部表示，依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談等作法，協助業者爭取海外商機，包括已於今年4月辦理TAIWAN SELECT全球搶單大會，邀請全球石化業等買主來台洽談，並將於今年下半年協助業者赴印度、德國等辦理石化合作交流，及參加專業展等，以協助業者拓展多元化海外市場。（編輯：潘羿菁）1140523