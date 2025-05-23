屏東婦企圖翻案偽造證據 反害兒子遭收押

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東簡姓婦人因誣告及詐欺案判刑定讞入監，為企圖翻案夥同2名兒子及律師，偽造文書誣陷與她有糾紛者，並在1年間以虛構文書內容聲請再議達17次，屏檢偵辦搜索，簡婦及小兒子聲押禁見獲准。

屏檢今天發布新聞稿指出，60歲簡姓婦人先前因誣告及詐欺等案件判刑定讞，於民國111年11月間入監服刑，服刑期間仍不思悔改，竟撰擬內容虛構「真相書信」，內容提及先前與她有官司糾紛的李姓女子等3人向司法人員行賄等情節。

簡婦再藉由黃姓律師以辯護人身分在獄中律師接見機會，轉交「真相書信」及指示紙條，再由黃姓律師轉交給簡婦的2名兒子，簡婦2名兒子再偽刻李女等3人的印章及指模印章，蓋印在「真相書信」上，再透過黃姓律師轉交給在監獄中的簡婦，由簡婦送監察機關、法院等單位，進行告發或聲請再審，於民國112年至113年就達17次。

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屏地檢獲報後至簡婦服刑的監所、2名兒子住處及黃姓律師辦公處所等處搜索，扣得「真相書信」等不實文件、指紋印章（指模印）及印章188枚。

屏檢指出，訊問後，認為簡姓婦人及小兒子涉犯誣告、偽造文書等罪嫌，且有湮滅證據及勾串共犯證人之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見，屏東地方法院21日裁准羈押禁見；黃姓律師以新台幣8萬元交保，並限制出境出海、簡婦大兒子則以5萬元交保。（編輯：張銘坤）1140523