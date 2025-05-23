加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／川普禁哈佛收國際生 校友憂衝擊學術地位
首頁 / 社會

屏東婦企圖翻案偽造證據 反害兒子遭收押

2025/5/23 18:53（5/23 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣簡姓婦人因誣告及詐欺案判刑定讞入監，為求翻案竟夥同兒子及律師偽造文書誣陷與她有糾紛者，並偽刻指模印章等，檢方獲報偵辦搜索，查扣相關證物。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月23日
屏東縣簡姓婦人因誣告及詐欺案判刑定讞入監，為求翻案竟夥同兒子及律師偽造文書誣陷與她有糾紛者，並偽刻指模印章等，檢方獲報偵辦搜索，查扣相關證物。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東簡姓婦人因誣告及詐欺案判刑定讞入監，為企圖翻案夥同2名兒子及律師，偽造文書誣陷與她有糾紛者，並在1年間以虛構文書內容聲請再議達17次，屏檢偵辦搜索，簡婦及小兒子聲押禁見獲准。

屏檢今天發布新聞稿指出，60歲簡姓婦人先前因誣告及詐欺等案件判刑定讞，於民國111年11月間入監服刑，服刑期間仍不思悔改，竟撰擬內容虛構「真相書信」，內容提及先前與她有官司糾紛的李姓女子等3人向司法人員行賄等情節。

簡婦再藉由黃姓律師以辯護人身分在獄中律師接見機會，轉交「真相書信」及指示紙條，再由黃姓律師轉交給簡婦的2名兒子，簡婦2名兒子再偽刻李女等3人的印章及指模印章，蓋印在「真相書信」上，再透過黃姓律師轉交給在監獄中的簡婦，由簡婦送監察機關、法院等單位，進行告發或聲請再審，於民國112年至113年就達17次。

google news透過 Google News追蹤中央社

屏地檢獲報後至簡婦服刑的監所、2名兒子住處及黃姓律師辦公處所等處搜索，扣得「真相書信」等不實文件、指紋印章（指模印）及印章188枚。

屏檢指出，訊問後，認為簡姓婦人及小兒子涉犯誣告、偽造文書等罪嫌，且有湮滅證據及勾串共犯證人之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見，屏東地方法院21日裁准羈押禁見；黃姓律師以新台幣8萬元交保，並限制出境出海、簡婦大兒子則以5萬元交保。（編輯：張銘坤）1140523

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：