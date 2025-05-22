守護國家公園 台江處、中信金簽署備忘錄

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台江國家公園管理處和中國信託金融控股公司今天簽署夥伴關係備忘錄，將聚焦於黑面琵鷺生態友善棲地治理、陸蟹公民科學家保育行動及環境教育推廣等，展現生態永續行動力。

台江處和中信金控夥伴關係備忘錄今天在台江國家公園遊客中心簽署，將致力維持台江國家公園棲地健康及防止濕地劣化。

台江處發布新聞稿指出，台江處自去年9月起，陸續和明台產物保險、全一電子、台灣大哥大等企業簽署合作備忘錄，導入企業永續發展績效指標（ESG）資源，攜手推動黑琵棲地治理、生態友善棲地資源挹注及宣導國家公園保育理念等。

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此外，台江國家公園成立後致力維護保護區棲地環境，發展周緣社區夥伴關係，且和台南市安南區及七股區漁民合作推動生態友善棲地營造計畫，顯著提升黑琵覓食棲地和濕地生物多樣性，也形成多元、穩固保育網絡。

台江處表示，在全球氣候變遷與淨零排放趨勢下，各國永續政策推動綠色金融與綠色投資漸成主流，國家公園、濕地、海岸則是生物多樣性、生態系統服務功能、碳匯及環境永續的重要基地，未來將持續邀請企業加入保育資源行動，擴大社會參與。（編輯：吳素柔）1140522