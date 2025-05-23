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78歲無照男駕駛撞多車 先闖2行穿線1行人被撞傷

2025/5/23 19:14（5/23 19:28 更新）
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北23日）無照78歲邱姓男子今天開車在台北市重慶南路1段肇事撞多車，監視畫面顯示，邱男闖紅燈並直衝2條行穿線，當時有多人經過，1名行人被撞受傷，所幸有3名行人及時閃開，景象驚悚。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料指出，下午2時20分許在重慶南路1段發生1輛自小客車碰撞多車交通事故，邱姓男子無照駕駛開自小客車由重慶南路1段北往南方向，先後碰撞2輛機車、1名行人、3輛小客車及1台公車，共8人受傷。

警方說，此次事故傷者送醫前意識清楚，78歲邱姓男子無酒後駕車。

車禍釀8名傷者包含肇事邱姓男子，其中3人被送往台北市立聯合醫院中興院區、2人送至台北市立和平院區。至今天下午5時，除肇事駕駛邱男尚須留院觀察，其餘4人皆已返家休養。

針對肇事駕駛邱姓男子傷勢，聯醫說明，經電腦斷層掃描後，發現腦部出血，目前生命徵象穩定且意識清楚，仍須安置加護病房觀察，將持續追蹤傷者後續健康情形。

警方表示，因肇事邱姓男子並無駕照，將依違反道路交通管理處罰條例裁罰新台幣2萬4000元，邱男初步供稱已不記得當時狀況。警方將持續釐清肇事原因。

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另外，從現場曝光的監視畫面及網友提供影像，邱姓男子開車經重慶南路1段肇事地點前都未停車，就算當時已出現紅燈，邱男也是直接開車穿越武昌街1段的2條行穿線。

因當時有多名行人正走在行穿線，正當邱姓男子開車直衝時，1名行人走在行穿線上，閃避不及被撞受傷，也有路人因此受到驚嚇，另有3名路人發現邱男車輛直接迎面而來，及時跳開，否則恐釀更多人受傷。（編輯：林恕暉）1140523

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