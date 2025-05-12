不讓行人致傷罰則提高 交通部盼駕駛有行人保護觀念

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（中央社記者林敬殷台北12日電）汽車未停讓致行人死傷時有所聞，交通部5日預告修正裁罰基準，提高罰則，引發全國汽車駕駛人權益聯盟不滿，預計19日抗議。交通部公共運輸及監理司長林福山今天說，修法是針對已造成的行人傷亡檢討，並非針對違規，檢討處罰是希望駕駛對行人保護要有最優先觀念。

立法院交通委員會今天審議公路法部分條文修正草案等案，林福山於會前受訪時做上述表示。

交通部擬修法提高「汽車駕駛不停讓致行人受傷」罰則，5日預告修正裁罰基準，駕駛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，並致人輕傷者，從原先處罰新台幣7200元至1萬2000元，提高為1萬8000元至3萬元；致人重傷者，罰則從現行的1萬8000元至3萬元，提高至3萬6000元。致人死亡者維持3萬6000元。預計6月底以前上路。

此舉引起職業駕駛團體不滿，醞釀在19日號召計程車及遊覽車繞行陳情，並至交通部門口抗議。

全國汽車駕駛人權益聯盟聲明，交通政策有違比例原則，對駕駛人身份有針對性，也建議應提高行人闖紅燈裁罰金額至1萬8000元，並於重要道路路口，加強員警駐點查緝行人違規闖紅燈行為。此外，也建議加強教育行人行經行穿線及闖紅燈罰則標示，全面落實改善交通號誌人車分流機制，解決都會區人車爭道的問題。

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林福山表示，行人安全保護是交通部及國人重要課題，修法主要是針對已造成的行人傷亡檢討，並非針對違規，交通部先從工程、教育、監理著手，最後才是配套執法。

林福山說，檢討處罰是希望駕駛對行人保護要有最優先觀念，透過已造成傷亡的處罰檢討，希望有更高警惕方式。至於行人方面，目前還是以加強宣導為優先。（編輯：蘇龍麒）1140512