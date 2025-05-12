加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

不讓行人致傷罰則提高 交通部盼駕駛有行人保護觀念

2025/5/12 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北12日電）汽車未停讓致行人死傷時有所聞，交通部5日預告修正裁罰基準，提高罰則，引發全國汽車駕駛人權益聯盟不滿，預計19日抗議。交通部公共運輸及監理司長林福山今天說，修法是針對已造成的行人傷亡檢討，並非針對違規，檢討處罰是希望駕駛對行人保護要有最優先觀念。

立法院交通委員會今天審議公路法部分條文修正草案等案，林福山於會前受訪時做上述表示。

交通部擬修法提高「汽車駕駛不停讓致行人受傷」罰則，5日預告修正裁罰基準，駕駛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，並致人輕傷者，從原先處罰新台幣7200元至1萬2000元，提高為1萬8000元至3萬元；致人重傷者，罰則從現行的1萬8000元至3萬元，提高至3萬6000元。致人死亡者維持3萬6000元。預計6月底以前上路。

此舉引起職業駕駛團體不滿，醞釀在19日號召計程車及遊覽車繞行陳情，並至交通部門口抗議。

全國汽車駕駛人權益聯盟聲明，交通政策有違比例原則，對駕駛人身份有針對性，也建議應提高行人闖紅燈裁罰金額至1萬8000元，並於重要道路路口，加強員警駐點查緝行人違規闖紅燈行為。此外，也建議加強教育行人行經行穿線及闖紅燈罰則標示，全面落實改善交通號誌人車分流機制，解決都會區人車爭道的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林福山表示，行人安全保護是交通部及國人重要課題，修法主要是針對已造成的行人傷亡檢討，並非針對違規，交通部先從工程、教育、監理著手，最後才是配套執法。

林福山說，檢討處罰是希望駕駛對行人保護要有最優先觀念，透過已造成傷亡的處罰檢討，希望有更高警惕方式。至於行人方面，目前還是以加強宣導為優先。（編輯：蘇龍麒）1140512

#交通委員會
#立法院
#交通部
#林福山
#禮讓行人
林福山
台鐵漲價案自強號台北新左營單程975元 平均漲26.8%最快2月底送政院
立法院
新增放假日是否覆議 蘇俊榮：行政院未指示王義川指當立委1年多未提案 林沛祥不予回應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：