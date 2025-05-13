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在野立法新增放假日 卓榮泰：衝擊中小企業不可忽視

2025/5/13 13:41（5/13 13:54 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）立法院9日三讀紀念日及節日實施條例，新增「4+1」天放假日。行政院長卓榮泰今天透過專訪說，此法對中小企業的衝擊不可忽視，但因未違反法律或憲法，政府正致力於面對法律通過後的實質調整與對產業的影響。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院會9日經表決三讀通過紀念日及節日實施條例，未來放假日將多出「4+1」天，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。

網路節目「齊有此理」今天播出專訪卓榮泰精華篇，對於在野立法新增放假日，主持人詢問在野黨是否以「大放假」等作為緩解民怨、降低罷免力道。卓榮泰說，政府每天所做的工作，跟罷免沒有直接關係。

他表示，新增放假日對中小企業的衝擊不可忽視，一個工廠如果30人、50人，經常放假的話恐無法平衡調整勞動，因此新增放假日的制度設計，應考量不同產業規模的調適能力，且應設有緩衝期，讓各行各業能及早因應。

主持人追問是否會對條例提出覆議，卓榮泰回應，此法沒有違反法律跟憲法，目前沒有想到後續如何處理，政府主要是在面對法案通過後的實質調整與產業影響。

此外，核三廠2號機17日將停機除役，立法院在野黨團推動核管法修法，盼讓核電廠延役。卓榮泰則說，修法後該停還是要停，若要重啟必須經過安全檢查的體檢程序，估計未來2年至3年內，台灣不會有核能發電。

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卓榮泰表示，傳統核能是否重啟一事，其實無法解決現在問題，而未來新式核能、核融合等，想要在10年、20年內商轉也有困難，不過政府願意跟世界共同討論，或是共同研發，只要核廢能處理、核安無問題，且社會有共識，能接受討論新式核能。

主持人追問，這是否代表民進黨非核理念可以改變，卓榮泰則說，非核家園一直是民進黨要邁進的目標，不過過程中新的核能技術產生是過去無法想像的，政府願意就此開放討論。（編輯：林淑媛）1140513

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