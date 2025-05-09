立院三讀增放假日 卓榮泰：遺憾未考量產業衝擊

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）立法院會三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4+1天放假日。行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪表示，產業正面臨國際變局衝擊需要調適，外界稱要支持產業卻大幅增加放假日，高度懷疑與遺憾這並未問過產業意見，恐成立法疏漏。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，未來放假日將多出「4+1」天，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。

卓榮泰今天接受中央社專訪時指出，值此關稅政策衝擊之際，正是產業界需要調適、生產力須維護，以及顧及勞工工作安定時刻，外界一方面說要支持產業，卻又大幅度增加假日，讓他高度懷疑是否詢問過產業意見，恐成立法上比較大的疏漏。

他表示，現行放假日為115天或116天，馬政府時代也曾說徹底實施週休二日後，應該沒有7天假的問題，而現在社會實施週休二日比例已達到94%、95%，也很普遍。

卓榮泰說，對此次放假日調整感到遺憾，但他沒有反對增加假日，像是勞動節就絕對可以討論，因為當天有一半的人放假、一半不放假。

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另外，他也提到，現行農曆年假調整後都是放9天，未來如果直接將大年初四列為國定假日，加上前後週休二日時間，年假就能確定有9天，這兩項就是可以討論、變動較小、符合生活習慣、對業界影響較低，也讓民眾能提早規劃。

所謂7天假是指週休二日實施後，不再放假的紀念日，包含1月2日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日。（編輯：謝佳珍）1140509