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增放假日 內政部遺憾未納轉型正義、影響各行各業

2025/5/9 18:27（5/9 18:38 更新）
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圖為國民黨團在議場高喊口號，呼籲「還假於民」。中央社記者吳家昇攝 114年5月9日
圖為國民黨團在議場高喊口號，呼籲「還假於民」。中央社記者吳家昇攝 114年5月9日
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（中央社記者高華謙台北9日電）立法院會今天三讀通過紀念日及節日實施條例。內政部說，在仍需凝聚社會共識的前提下，增加放假日除影響各行各業甚廣，對於委員會討論納入有關轉型正義、彰顯民主多元平權價值與凝聚台灣社會的紀念日未能入法，內政部表示遺憾。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

內政部透過新聞稿表示，依今年3月17日及3月31日立法院內政委員會審查通過「紀念日及節日實施條例」第一條立法目的，是為「彰顯紀念日及節日之特殊意義」與「紀念國家發展歷史、傳承各族群傳統民俗及促進多元文化發展」。

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內政部表示，討論過程中，提出現行中央各目的事業主管機關核定共89日紀念日與節日表，作為討論參考；歷經兩次委員會討論，代表突破威權統治的3月23日「總統直選紀念日」、彰顯轉型正義價值的5月19日「白色恐怖記憶日」以及象徵多元平權價值的5月24日「婚姻平權紀念日」等，都納入初步審查的條文中紀念日範疇，對於紀念國家發展歷史、彰顯民主多元價值與凝聚台灣社會有正面意義。

內政部說，對於經委員會初步審查納入有關轉型正義、多元平權價值、民主轉型意涵紀念日未納入今天三讀條文，內政部表示遺憾。（編輯：林興盟）1140509

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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