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立院三讀增「4+1」放假日 人事總處將規劃新辦公日曆表

2025/5/9 18:02（5/9 18:44 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社記者賴于榛台北9日電）立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，且51勞動節也將改為全國放假。由於今年度政府行政機關辦公日曆表已經公告，人事總處指出，將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，未來放假日將多出「4+1」日，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。

人事總處指出，總處將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃115年辦公日曆表，相關作業尚在進行中。

人事總處指出，法案三讀後，今年下半年就將增加教師節、光復節及行憲紀念日等3個放假日，加上配合「紀念日及節日實施條例」將小年夜列為國定放假日，因此未來將於條例生效後，配合修正「政府機關調整上班日期處理要點」，重新公告114年政府機關辦公日曆表。

人事總處說，目前「政府機關調整上班日期處理要點」規定彈性調整放假及補班的範圍為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，並於「當週或次一週星期六」補行上班，至於明年2月20日（農曆初四）適逢星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見規劃明年辦公日曆表，於核定後公告周知。

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人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

根據紀念日及節日實施辦法，公務員原本每年休假天數約115天至116天，1天的差異多與平年、潤年有關。現行放假日包含春節、民族掃墓節、兒童節、端午節、中秋節、農曆除夕，以及原住民族歲時祭儀等。另外，勞動節為勞工放假，以及軍人節則依國防部規定放假。（編輯：翟思嘉）1140509

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人事總處指出，將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。圖為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。
人事總處指出，將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。圖為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。
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