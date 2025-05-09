吳思瑤：支持增加假日 反對藍白為救罷免討好式立法

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（中央社記者林敬殷台北9日電）藍白兩黨聯手，立法院會今天三讀紀念日及節日實施條例。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨支持勞動節放假及增加年假，但反對倉促立法，強制入法。國民黨為了救罷免，用討好式立法挽回民意，社會沒那麼好哄騙。

現行紀念日及節日實施辦法屬行政命令，藍白認為，應提升至法律位階，並在今天立法院會表決三讀通過紀念日及節日實施條例，將勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，未來春節假期將保證7天起跳，最多可達10天。

吳思瑤在法案三讀後受訪表示，行政團隊支持增加假日正向討論，但應當由上路多年的紀念日及節日實施辦法就可以進行。在野黨為了立法而立法，為快而快，不過就是為了想要救罷免，要用討好式的立法，挽回民意、民心。

吳思瑤說，民進黨團反對今天這項立法，是因為現行的實施辦法就可以執行，不需要強制立法。這種討好的立法，反映國民黨怕罷免，想為自己過去一年罪行洗白。難道社會這麼容易哄騙，一個法案就想挽回民心民意，在野黨恐怕把民心、民意看得過輕了。

吳思瑤表示，對於五一勞動節放假，乃至於農曆過年的年假增加，假日串連在一起，讓民眾可以喘口氣，多休一點，執政黨團支持，行政部門也有共識，民進黨反對的是倉促立法。主管機關內政部很早就向社會說明，任何放假日透過實施辦法及行政作業就可以進行，強制入法反而欠缺彈性，綁手綁腳。

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吳思瑤進一步說，民進黨始終主張，沒有程序正義，就沒有實質正義。然而，程序不正義在今天立法院會又來了，黑箱版本也來了，居然到表決前一刻，立委手上都沒有藍白最終表決提案、修正動議。她第一時間向立法院秘書長周萬來抗議，並向院會主席，立法院長韓國瑜要求，不可能沒有看到最終表決版本就同意讓程序放行，韓國瑜本一度打算往前推進，在民進黨團據理力爭下，條文才送交立委手上。

吳思瑤說，紀念日的立法，總共有20多個立委提案，光是紀念日就高達33種，節日又有38個不同節日，版本之間歧異很大，國會各黨都沒有共識，社會怎麼會有共識。韓國瑜昨天在朝野協商，讓協商再次成為過水的橋段，沒有任何議案進入實質討論，對於韓國瑜及藍白兩黨來說，協商就是過水，表決才是目的，程序的不正義跟黑箱的修正動議，今天再次在立法院上演。（編輯：萬淑彰）1140509