立院三讀增「4+1」放假日 今年教師節光復節全民放假

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，民眾黨立法院黨團、國民黨立委牛煦庭、張智倫與無黨籍立委高金素梅等立委，都提案將實施辦法提升為法律位階。

立法院內政委員會3月31日初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，針對哪些日期該訂為紀念日及節日，以及是否該放假等，朝野立委仍未達共識，關鍵條文全數保留送朝野協商。朝野黨團歷經4月30日、5月8日兩次黨團協商，仍未有共識，立法院長韓國瑜8日裁示，後續依議事規則處理。

立法院會今天在國民黨團、民眾黨團以人數優勢下，經表決三讀通過紀念日及節日實施條例。現行國定假日共11天，有關紀念日及節日放假日期，三讀通過條文較現行紀念日及節日實施辦法，新增4+1天放假日，分別是小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等放假一天。而勞動節則從僅勞工放假，改為全國放假。

而現行除夕加春節共4天假期，修法後小年夜也將放假一天，如果再加上週六、週日，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

另外，三讀條文也明定，原住民族歲時祭儀，由現行原民會公告放假1天，改為由原住民依其族別歲時祭儀擇定3日放假。

三讀條文也將紀念日及節日實施辦法增訂3月21日民族平等紀念日、4月7日言論自由日、6月16日原住民族抵抗日、8月1日原住民族日、8月15日終戰紀念日、8月23日八二三紀念日、9月21日國家防災日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月28日全國客家日。

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另外，節日的部分也增訂，農曆7月15日中元節、農曆9月9日重陽節、小年夜、1月19日消防節、立春日農民節、3月30日國際醫師節、農曆4月8日佛陀誕辰日、5月12日國際護理師節、5月第2個星期日母親節、6月5日環境日、6月8日國家海洋日、6月15日警察節、7月1日漁民節、8月8日父親節、8月第4個星期日祖父母節、9月9日國民體育日、11月8日海巡節、12月3日身心障礙者日、12月10日人權日、12月18日移民日。

三讀條文也明定，紀念日及節日實施條例的實施日期自總統公布日施行。也就是說，今年下半年將新增3天國定假日，分別是9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日。（編輯：蘇龍麒）1140509