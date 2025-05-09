立院三讀增放假日 工商團體籲配套助因應關稅挑戰

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（中央社記者曾智怡台北9日電）立法院三讀通過修法，新增4個國定假日，勞動節改為全國放假。工商團體表示，當前全球經濟遭逢對關稅等挑戰，額外成本負擔恐削弱企業競爭力及應變彈性，呼籲政府提供必要的配套措施，協助企業順利因應。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

工商協進會透過新聞稿表示，理解社會對於提升民眾休假權益、平衡工作與生活期待。然而，本次修法大幅增加國定假日天數，對於國內產業，特別是依賴排班、趕工訂單或面臨國際競爭的製造業、服務業及眾多中小企業，勢將帶來營運成本增加與生產排程調整挑戰。

工商協進會指出，增加的國定假日意味著企業需支付更高的加班費用或調整人力配置，這對企業的成本結構造成壓力，尤其在當前全球經濟情勢不明朗、產業競爭激烈之際，額外的成本負擔恐削弱企業的競爭力及應變彈性。

工商協進會表示，工商業團體呼籲政府相關部會提供必要的配套措施，協助企業順利因應。例如，提供因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、加強產業轉型輔導、簡化排班與加班規定的解釋與適用，以及協助企業更有效率地管理人力資源等，以降低修法對企業營運的衝擊，維護台灣產業的永續經營與競爭力。

三三會理事長林伯豐表示，立法院已三讀通過的法案，工商界只能予以尊重。多放5天假，企業的營運成本一定會增加，企業現在應對美國對等關稅、新台幣升值、全球消費不振，今年可能會面臨大幅虧損。

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林伯豐指出，建議政府增加「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」的補助經費，至少增加1倍，以協助企業度過難關；並建議政府應降低企業的負擔，包括檢討盤點可以調降的進口關稅，尤其是原物料的進口關稅，另調降營所稅以及取消民生用品類貨物稅及印花稅等。

以台玻為例，林伯豐表示，若增加放假天數，將增加新台幣2000萬元的營運成本。（編輯：張若瑤）1140509