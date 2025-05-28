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2025下半年增3天假 教師節光復節遇週六日可補假

2025/5/28 17:39（5/28 18:13 更新）
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人事總處人事長蘇俊榮指出，2025行事曆預計6月底前簽行政院核定。（中央社製圖）
人事總處人事長蘇俊榮指出，2025行事曆預計6月底前簽行政院核定。（中央社製圖）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）明年農曆春節各界關注是否透過補假放9天。行政院人事總處人事長蘇俊榮今天說，不排除將小年夜的補假挪到初四，行事曆預計6月底前簽行政院核定。另外，今年下半年教師節、光復節逢週日、週六，也可望補假，形成3天連假。

總統府今天發布總統令，公布紀念日及節日實施條例，條例將於31日生效。未來共新增9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，以及勞動節改為全國放假。

今年下半年預計會有教師節、光復節及行憲紀念日3天假，逢週日、週六與週四，不過，條例未寫明放假日逢例假日補假應補於哪一天。

蘇俊榮今天對媒體說明，將依原紀念日及節日實施辦法精神，例假日為星期六者於前一個上班日補假，為星期日者於次一個上班日補假；換句話說，放假日若落在週日，將於週一補放假，落在週六者，則會補在週五。

至於例假日若是在週四，是否會彈性放假。蘇俊榮說，都在評估中，但目前傾向最好不要移動，避免補班。

明年農曆小年夜2月15日星期日、初四為2月20日星期五，是否透過補假讓春節放9天。蘇俊榮說，目前各個方案都在考量，也要蒐集部會以及產業意見，但正思考將小年夜的補假補到初四，方案仍待定。

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蘇俊榮指出，連假影響甚廣，若連假太多民眾都出國，恐影響國旅，而台灣國際化程度很高，也要注意跟國際金融界接的情形，會將所有情況綜合分析，再將方案送行政院長卓榮泰核定，目標在6月底公布今年下半年及明年度行事曆。

此外，行政院日前指出，國定假日增加，衝擊產業調適，政院將提出因應方案。行政院發言人李慧芝今天表示，相關假別與全國百工百業都有關，政院將待行事曆出爐後，再行研議。（編輯：謝佳珍）1140528

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