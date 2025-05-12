2025行事曆下半年3次連假怎麼放？人總擬6月底前送政院核定

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院會9日三讀通過紀念日及節日實施條例，立委今天要求人事總處好好規劃。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮允諾會處理，也說9月底到10月會有3次連假，而今年的異動及明年的行事曆，會試著在6月底前送行政院核定。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院會9日經表決三讀通過紀念日及節日實施條例，未來放假日將多出「4+1」天，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。

人事總處當天指出，將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。

立法院司法及法制委員會今天處理114年度行政院人事行政總處、監察院、考試院、法務部預算凍結案，蘇俊榮等人列席說明，並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢時問到相關議題，先問蘇俊榮到目前為止，有無接獲行政院的任何指示，要對紀念日及節日實施條例提出覆議。

蘇俊榮說，行政院沒有做任何指示，而人總已針對今年會遇到的3個節日，包括9月28日、10月25日及12月25日做內部檢討，因為這3個節日，一個是週六、一個是週日，另一個是週四，因此內部在討論，總統公告後該如何進行。

蘇俊榮表示，至於明年度的行事曆，會按照往例在6月30日前簽行政院對外公告，因此這2個部分，即今年下半年（放假）跟明年（行事曆），都已進行幕僚作業。

王鴻薇指出，以下半年來看，可能在10月因為碰到中秋節與雙十節，在一週內會出現2個連假。蘇俊榮則說，大概9月底一直到10月，會有3次連假。

王鴻薇表示，倘若加上10月25日放假的話，看來10月會出現比較多的連假，是否集中在9月底跟10月，還是有可能分散到11月放假。

蘇俊榮表示，詳細狀況會找教育部、經濟部、金管會相關部會討論，例如只要一調整，會無法與國際金融市場接軌，對金融運作會有影響與衝擊等。

國民黨立委羅智強詢問，何時會重新公告今年新的行政機關辦公日曆表。

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蘇俊榮指出，總統公告後就實施，而人總9日已試擬，因為今年下半年有3個節日，其中一個是週四，會討論是否要移動假的問題，而今年下半年的異動及明年度的行事曆排程，現在也試著一併在6月底前送行政院核定公告。

蘇俊榮說，也會找相關部會討論，聽聽大家的意見、形成共識，尤其明年增加5天假，這會影響偏鄉孩子的受教權，以及明年國中小學生的上課時間等，要跟教育部協調。（編輯：林興盟）1140512