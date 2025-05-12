新增放假日是否覆議 蘇俊榮：行政院未指示

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院9日三讀紀念日及節日實施條例，新增假日。立委今天要求人事總處好好規劃，也詢問行政院是否指示對此案提出覆議。人事行政總處人事長蘇俊榮說，明年度行事曆，會依往例在6月30日前公告；至於覆議，行政院未做任何指示。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院會9日經表決三讀通過紀念日及節日實施條例，未來放假日將多出「4+1」天，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。

人事總處9日表示，將依三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。

立法院司法及法制委員會上午處理114年度行政院人事行政總處、監察院、考試院、法務部預算凍結案，蘇俊榮等人列席說明，並備質詢。

民進黨立委莊瑞雄質詢提到，關於新增國定假日，他認為只剩下總統公告。未來新的制度要上路，時間緊迫，人總應提早準備、未雨綢繆，讓民眾一清二楚，要有節奏地對外說明。

國民黨立委王鴻薇詢問蘇俊榮，到目前為止，有無接獲行政院的任何指示，要對紀念日及節日實施條例提出覆議。

蘇俊榮說，行政院沒有做任何指示。人總已針對今年的3個節日，包括9月28日、10月25日及12月25日做內部檢討，待總統公告後該如何進行；明年度的行事曆，會按照往例在6月30日前簽行政院對外公告。這兩個部分，針對今年下半年（放假）跟明年（行事曆），都已進行幕僚作業。

王鴻薇追問，倘若行政院詢問，人總是否會支持提出覆議。蘇俊榮說，行政院會綜整考量，不會問他這件事情，而公務員有依法按照法律規範執行公務的責任，這部法的主管機關實際上是內政部。

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王鴻薇說，以下半年來看，9月與10月會有比較多的連假，是否會分散到11月。蘇俊榮表示，詳細狀況還會找教育部、經濟部、金管會相關部會討論，例如無法與國際金融市場接軌、對金融運作的影響與衝擊等。

國民黨立委翁曉玲詢問，此案是否有窒礙難行之處。蘇俊榮回復，沒有窒礙難行。（編輯：萬淑彰）1140512