立院三讀增「4+1」放假日 黃國昌：在野黨履承諾

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）立法院會昨天經表決增「4+1」放假日。民眾黨主席黃國昌今天指出，立法院討論時，民進黨行政與立法部門沒提出版本，在野黨履行承諾還給勞工應該有的假日。

黃國昌今天上午在民眾黨新北市黨部主委周台竹及黃國昌汐止、金山、萬里區服務處主任陳語倢陪同下，冒雨到汐止區中正市場、金龍市場發送康乃馨，獻上祝福母親節快樂。

立法院會9日三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節也改為全國放假。黃國昌接受媒體聯訪時，媒體詢問，對於昨天通過的條例外界有正反意見，要怎樣回覆不贊同的人。

對此，黃國昌表示，討論勞工放假問題的脈絡，需從2016年起思考，當時前總統蔡英文對勞工的承諾是工時要降低，因為當時台灣的勞工工時在全世界名列前茅。

他說，過去民進黨在國會也獲得半數，結果讓勞工心寒的是，當時以暴力碾壓方式砍掉勞工7天假期。2024年台灣勞工總工時仍高達2030小時，工時沒有減少，現在仍世界名列前茅。

黃國昌指出，去年就開始討論國定假日修法問題，但民進黨不願誠實面對以往砍掉勞工7天假的事實，不肯面對勞工的訴求，昨天在野黨履行承諾還給勞工應該有的假日。

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他表示，討論過程中，民進黨行政部門不斷迴避與閃躲；甚至昨天表決時，民進黨行政與立法部門提出各種光怪陸離的理由，說是紀念的意義不同、史觀不同，什麼假該放不該放，社會要有更多討論。但當年暴力砍掉勞工7天假時，為何沒有與社會充分討論。

黃國昌說，民進黨、民進黨立委若有應支持的假日，為何沒有提出任何版本。請不要再說「勞工是民進黨心中最軟的那一塊」，現在勞工是民進黨隨時「可割可棄」的那一塊。（編輯：戴光育）1140510

慶祝母親節，民眾黨主席黃國昌（前右2）10日至新北市汐止區中正市場、汐止濟德宮前廣場發放康乃馨。（民眾黨中央黨部提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月10日