增「4+1」放假日 估連鎖藥局年營運恐增逾萬元

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）立院三讀增「4+1」放假日，教師節、光復節等改為全國放假。醫藥界認為對單人診所、診所及連鎖藥局影響較大，估連鎖藥局年營運成本恐增新台幣逾萬元。醫界正醞釀提案下修西醫基層合理門診量。

立法院會9日經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

關於新增5天假對民眾就醫影響，中華民國基層醫療協會理事長林應然今天接受媒體電訪表示，對只有1名醫師看診的「單人診所」影響較大，可能會減少診次，畢竟假日開診成本高，員工薪資要加倍，若員工想放假也不能強制上班。

林應然提到，基層有聲音正醞釀向健保署提案下修西醫基層合理門診量，隨國定假日增加，從現行25天調降至23或24天，減輕診所的財務壓力。

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至於對藥界衝擊，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，如果是藥師自己當老闆的獨立藥局，衝擊應不大，一般獨立藥局只休禮拜天，無論政府規定休多少天仍照常營業，成本自行吸收。

他認為，診所藥師應該很開心，這些藥師幾乎都是受聘者，由資方負擔薪水，有得休假就會休。同樣的，連鎖藥局部分，因員工、藥師也要休假，成本就會提高，黃金舜粗估每年增加5天假期，年增營運成本上萬元跑不掉。（編輯：李亨山）1140510