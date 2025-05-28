總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
2025/5/28 13:58（5/28 14:01 更新）
（中央社台北28日電）總統府今天發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，51勞動節改為全國放假。今年教師節、光復節和行憲紀念日都將放假。
由於今年度政府行政機關辦公日曆表已經公告，人事總處指出，將依立法院三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。
原「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，未來放假日將多出「4+1」日，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，以及勞動節改為全國放假。（編輯：萬淑彰）1140528
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