加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 政治

總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假

2025/5/28 13:58（5/28 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，把全年放假天數增加到約120天。（中央社製圖）
立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，把全年放假天數增加到約120天。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）總統府今天發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，51勞動節改為全國放假。今年教師節、光復節和行憲紀念日都將放假。

由於今年度政府行政機關辦公日曆表已經公告，人事總處指出，將依立法院三讀通過的條例重行公告114年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。

原「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，未來放假日將多出「4+1」日，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，以及勞動節改為全國放假。（編輯：萬淑彰）1140528

#人事總處
#立法院
#總統府
#教師節
#紀念日及節日實施辦法
延伸閱讀
專訪／立院三讀增放假日 卓榮泰：遺憾未考量產業衝擊立院三讀增放假日 工商團體：放1天假產業損失300億迎4+1放假利多 觀光業：國內外旅遊雙贏、把餅做大立院三讀增「4+1」放假日 勞團憂未來修法遭砍立院三讀增放假日 工商團體：放1天假產業損失300億
立法院
統刪地方補助款違法？政院：法規未定補助標準有彈性空間NCC業務費解凍 委員薪資待提名名單審查後解凍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：