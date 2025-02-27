國民黨民調：56.7%支持還勞工7天國定假日

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨智庫今天公布民調，56.7%民眾支持還勞工7天國定假日，66.3%支持勞動節全民放假，64.3%民眾支持教師節列國定假日。國民黨主席朱立倫表示，勞工一直在講「還假於民」，立法院要面對工時及假日問題。

國民黨立法院黨團將還勞工7天國定假日列為立法院新會期的優先法案；有關國定假日天數調整議題，行政院長卓榮泰日前表示，希望能採全國一致性原則，也希望以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，大家能公開理性討論。

國民黨智庫今天召開「恢復國定假日民調發布」記者會，智庫執行長柯志恩指出，針對還勞工7天假，民調顯示有56.7%的民眾支持，僅有19.3%民眾不支持。另外有66.3%民眾支持勞動節全民放假、64.3%民眾支持教師節列國定假日、64.1%民眾支持台灣光復節列國定假日、65.4%民眾支持行憲紀念日列國定假日。

國民黨主席朱立倫表示，台灣真的是血汗之島，勞工工時在亞洲排名第2，僅次於新加坡，但新加坡的薪水是台灣的好幾倍。觀察鄰近國家，日本國定假日有16天，韓國15天，香港17天，台灣只有12天。

朱立倫指出，台灣的國定假日變少，跟當年一例一休修法有很大的關係，也讓台灣勞工一直在講「還假於民，還勞工7天假」。至於應該怎麼做，立法院要好好面對勞工工時及國定假日的問題。

與會的國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，希望賴政府能夠正面、大方且柔軟的回應社會大眾對於還假的議題，不要讓勞工的肝變成最硬的那一塊，拜託民進黨政府傾聽民意，還假於民。

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國民黨立委許宇甄指出，過去蔡政府取消勞工7天假，引發勞工不滿，代表民進黨政府制定勞工政策沒有考慮勞工的相關權益。台灣工時過長是非常嚴重的問題，要解決工時過長及特休休不到的問題，最快速的方法是立法增加國定假日。

國民黨這份民調委託十分民調公司執行市話民調，執行時間為2月20日至22日，有效樣本為1068份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。（編輯：謝佳珍）1140227