民眾黨團批綠委擋紀念日條例 不再縱容政府漠視勞權

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（中央社記者郭建伸台北9日電）立法院今天三讀通過紀念日及節日實施條例，民眾黨團抨擊，民進黨政府長期打壓勞工、不但收回7天假，要人民無條件做功德，今天處理法案時，民進黨立委還阻擋，民眾黨團不會再縱容民進黨政府漠視勞權。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

法案三讀後，民眾黨立法院黨團透過新聞稿表示，台灣經濟成長仰賴勞工血汗，民進黨政府卻長期打壓勞工、不但收回7天假，還要人民無條件做功德，讓台灣變成長工時、低工資、稅收超徵的血汗之島，勞動成果無法共享，勞動權益更被迫犧牲。

民眾黨團提到，立法院會今天處理紀念日及節日實施條例時，民進黨立委還在阻擋，一下說搞不清楚條文有什麼，一下說大家史觀沒有統一，或是「沒有共識」、「紀念不一定要放假」、「草率表決」等。

民眾黨團抨擊，民進黨團從頭到尾都不想修法，所以千方百計找藉口，從委員會杯葛到黨團協商，幾個月來一事無成；院會討論時，民進黨立委蘇巧慧甚至將在野黨立委希望維護勞工權益的好意，說成是「菜市場喊價」，還批評提案立委隨便挑幾個日子、討論品質低落。

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民眾黨團質疑，蘇巧慧發言不僅非事實，更未站在勞工角度發聲，還詆毀爭取勞動權益的正當性；民進黨立委打著照顧勞工的旗幟執政，拿到政權卻不斷背棄人民，還打臉過去自己曾經提出國定假日要入法主張。

民眾黨團痛批，民進黨政府忙於政治鬥爭，無心解決勞工問題，近3任勞動部長許銘春、何佩珊、洪申翰都是酬庸，毫無專業，民眾黨團不會再縱容民進黨政府漠視勞權。（編輯：張若瑤）1140509