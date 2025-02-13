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盼恢復國定7天假 勞團：不應只考慮資方成本

2025/2/13 14:50（2/13 15:48 更新）
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圖為勞工團體去年召開記者會盼恢復7天國定假日。（中央社檔案照片）
圖為勞工團體去年召開記者會盼恢復7天國定假日。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）藍委擬推動紀念日及節日實施條例草案，盼還勞工7天假，勞團今天說，增加國定假日議題不該僅限於資方成本考量，對降低工時或促進消費都能帶來正面效果，應回歸政策理性討論。

媒體報導，立法院新會期，國民黨預計主打民生法案，不少黨內青壯派立委主張要儘速恢復勞工「7天假」，因此優先推動「紀念日及節日實施條例草案」，期盼能順利過關。

民進黨立委吳思瑤日前接受媒體訪問時指出，針對紀念日條例草案本身，希望立委不要片面只想當「聖誕老公公」，人人都想放假，但為了要維持國家運作、經濟發展等，每個假的本身，勞資雙方各有不同的成本。

勞工團體桃園市產業總工會今天表示，增加國定假日議題的思考，不該僅限於資方成本考量，對於展現台灣社會價值、降低工時或促進國內消費經濟，都可以帶來對台灣社會的正面效果。

桃園市產總指出，目前版本中提及討論增加的國定假日，對當今台灣展現多元民主社會的價值有重要意義，像是7月15日解嚴紀念日、12月18日國際移民日，甚至8月1日原住民族日更有多達7個版本，不同黨派委員重複提及。

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桃園市產總強調，包含民進黨自己黨內的委員伍麗華、陳瑩、王美惠及許智傑等人，都有提出增加國定假日天數1至5日不等的版本。

桃園市產總指出，各界廣泛提供紀念日期及天數，讓台灣歷史與民主價值留存，呼籲增加國定假日議題應回歸政策理性討論，近期也將前往吳思瑤辦公室，要求就國定假日議題進行公開辯論。（編輯：李亨山）1140213

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