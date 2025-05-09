立院三讀增國定假日 藍委：民生優先

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院會今天三讀通過紀念日及節日實施條例，國民黨立委牛煦庭在三讀後發言指出，說好民生優先，那就優先，每一步都走得非常扎實，也感謝勞團持續對話，確保法案能推、能審、能過。民眾黨立委麥玉珍則說，遺憾國定假日未納入移民日，將繼續倡議。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

立法院會在三讀通過紀念日及節日實施條例後，立法院長韓國瑜宣布院會休息至下午3時30分繼續開會。下午開會時，韓國瑜宣布進行三讀後立委發言，並逐一唱名有登記發言的立委，但有登記的民進黨立委則未到場發言或放棄發言。

國民黨立委牛煦庭在三讀後發言指出，「還假於民」三讀通過，他心中的感動難以名狀，國民黨團在第一會期提案、第二會期召開公聽會，第三會期他擔任內政委員會召委，排案審查、黨內整合、黨團協商，最後表決通過，每一步都走得非常扎實。

牛煦庭表示，非常感謝勞團持續保持對話，在修法過程中，他擔任黨團、勞團的橋梁，來回奔走，確保法案能推、能審、能過，並讓4+1放假的版本得到所有國民黨團成員的簽名背書。政黨政治近期常遭批評，但政黨政治也是這部法案能夠通過最關鍵且不可或缺的力量。

牛煦庭指出，感謝無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委麥玉珍的成全。在審查過程中，兩人分別代表原住民及新住民，積極呈現族群主體性，也願意在理念清楚傳達後，先求有再求好，支持最後的版本通過。

牛煦庭表示，民進黨說勞工假太多、國定假日議題是特定團體綁架勞工，但他認為沒有什麼比表決通過更適合來回應民進黨。他說，說好民生優先，那就優先，還假於民，三讀通過，謝謝大家。

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麥玉珍指出，勞工、教師及全體國民休假的權利，終於第一次在制度上獲得保障，這是社會公平與尊重勞動的呈現。經過各黨團的協商努力，今天能夠還假於民，讓政策真正落實，這就是全國融合的現象。

不過，麥玉珍也說，對於國定假日未納入移民日，她感到遺憾與惋惜，雖然未能成功，但不會停下腳步，未來仍將繼續倡議，爭取更大共識，讓國定假日能夠反映這塊土地的多元樣貌及歷史發展。（編輯：謝佳珍）1140509