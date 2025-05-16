卓榮泰就任週年1+7施政重點 運動部、長照3.0等拚當台灣引水人

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（中央社記者賴于榛台北16日電）520將至，行政院長卓榮泰在媒體茶敘時指出，未來行政團隊將「穩健進步、全力以赴」，重點工作「1+7」為成立運動部，以及推動長照3.0、婚育宅、國安17項策略等，期勉內閣團隊如同港口引水人，讓台灣不分產業、老幼都能在政府正確引領下追逐夢想、快樂出航。

卓榮泰今天與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政務委員共同舉行媒體茶敘記者會，說明政府5大行動、20項進行式報告，以及對美關稅談判的部分內容。

影片來源：中央社

回顧過去一年政府施政，卓榮泰說，包括0403花蓮地震重建、打擊詐騙、改善行人安全、促進經濟發展、投入發展AI等科技、推動系統性治水、振興中小微企業、擴大公托、增加育兒津貼、推動癌症百億新藥基金，和執行青年百億海外圓夢基金等。

卓榮泰說，他不希望社會對內閣的印象是提出很多覆議案，因為這都是憲政機關所必須做的義務，除了捍衛憲政機關也維護民眾基本權益，盼內閣團隊在衝突中進步、動盪中保持平衡。

談到美國關稅新政，卓榮泰說，政府48小時就提出產業支持方案是世界最快，一度動盪的股市也趨於平緩，可說是台灣經濟體質良好的再次展現，也盼立法院能支持因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，並感謝8大工商團體呼籲立法院支持撥補台電，期盼立法院能夠聽到產業界與民眾需求。

卓榮泰也宣布未來施政重點為「1+7」，1是9月9日運動部掛牌，7則是推動均衡台灣6大產業區域生活圈；成立亞洲資產管理中心，推動具有台灣版的TISA，並執行兆元投資方案；持續發展半導體、無人機和智慧機器人；實施長照3.0；推動婚育宅；落實執行國安17項策略，以及穩定供電，且要提前在2032年檢討火力發電機組拆除工程。

他說，每個碼頭都要有引水人，引領大小船舶安全進港，期盼內閣像是港口引水人一樣，讓所有產業、老幼不怕浪高，在政府正確方向引領之下，全力以赴，所有人員安心生活、健康發展、追逐夢想、快樂出航。

卓榮泰也說，內閣團隊的目標是穩健進步、全力以赴，絕對沒有不可能的任務，也盼朝野合作，讓社會更穩健、國家愈強。

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此外，媒體詢問如何為內閣團隊打分數，以及是否要等到大罷免成功國會生態改變才會推重要法案。卓榮泰則說，政府施政從來沒有將大罷免與否列入考量，而內閣分數都在民眾心中，也有看到許多外界的民調數字，帶來警惕與鼓勵。

對於媒體問及，過去政策論述包裝是否不足，卓榮泰則認為，其實行政院政務委員以及部會首長個別業務論述都清楚，只是在政治議題掩蓋下，被社會輕忽，未來會持續簡短有力說明、繼續進步。（編輯：翟思嘉）1140516