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婚育宅加碼租金補貼 劉世芳：非婚生未成年子女都列入

2025/5/14 12:23（5/14 12:29 更新）
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圖為新北市土城員和青年社會住宅建案外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北14日電）內政部將推動婚育宅政策，加碼租金補貼。內政部長劉世芳今天說，目前全國婚育戶數約20萬，會以這目標進行，並從租金補貼、包租代管與社宅多元取得等方式推動，且未成年子女不一定都是婚生，只要育有未成年子女都會列入。

卓榮泰昨天透過專訪指出，內政部近日將推動「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，且生1胎就加50%，再生1胎再加50%；內政部指出，會以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家。

劉世芳今天赴立法院內政委員會備詢。民進黨立委黃捷質詢婚育宅具體內容。劉世芳說，主要是希望鼓勵新結婚的年輕族群多生育子女，至於補貼額度多少，要待行政院最後確定。

劉世芳說，包括入住公立、民營社宅優先資格等，都在研擬中，目前台灣婚育戶數約20萬，會以這目標推動。至於總體預算多少、要用8年或6年分配、希望納入住宅基金等，這可能要以行政院與主計總處通過為原則，通過後就會宣布。

針對補貼金額計算方式，黃捷質詢，是否原本補貼新台幣4000元，生兩胎可以補貼到8000元。劉世芳說，算法類似這樣，但還會依屬於不同社宅而有不同租金補貼範圍，且未成年子女不一定都是婚生，台灣已是多元成家家庭，只要育有未成年子女都會列入。

黃捷指出，社宅存量不足，青年無法入住社宅，可能會有剝奪感，且還是有些人因房東等壓力不敢申請租金補貼，這些人反而無法獲得補助。

劉世芳說，社宅完工量確實無法追上進度，但未來會在包租代管業務，例如民營社宅或包租代管也可以申請租金補貼方向來推動。也有許多人是希望孩子靠近都會區取得較好教育環境，因此要顧慮民眾所在區域，以及是否能申請到社宅，並先以住到為原則，因此會以這3方面來調整；卓榮泰指示方向不會變。

國民黨立委許宇甄質詢時表示，社宅數量不足，擔心婚育宅看得到吃不到。劉世芳說，婚育宅不限於社宅，包括包租代管戶數會再擴增，例如未來一年非六都縣市可能以增加10幾萬戶方向處理。

國民黨立委牛煦庭質詢時指出，婚育宅是用既有社宅名額分配，還是要另外興建，是否會影響現有社宅入住順序。

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國土署長吳欣修答詢時說，會從租金補貼、包租代管與社宅多元取得等方式推動，因此「會散得很廣」，也不會影響現行入住順序，而會分成另一條路來處理。

根據內政部網站，現行「300億元中央擴大租金補貼」政策原本就有針對結婚生育提供租金補助，以未達40歲的單身青年來說，補貼金額上限所乘倍數為1.2倍；新婚家庭結婚2年內所乘倍數為1.3倍；育有1名未成年子女為1.4倍、2名為1.6倍、3名為1.8倍，超過3名以上，每多生育一名子女補貼金額加碼倍數增加0.2倍，以此類推。（編輯：蘇志宗）1140514

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