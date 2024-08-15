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租金補貼延長至115年 明年起申請戶數增為75萬戶

2024/8/15 13:23（8/15 13:50 更新）
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圖為業者在台北市中山區張貼房屋招租資訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北15日電）為了達標8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院會今天通過調整「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，租金補貼將延長至民國115年，且自明年起申請戶數將由50萬戶擴大為75萬戶。

內政部推動8年百萬租屋家庭支持計畫呼應總統賴清德政見，行政院會今天通過內政部擬具的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，放寬計畫受惠人數及延長計畫時間，將原為4年專案的租金補貼計畫，延長至115年，且自明年起，租金補貼戶數將由現行50萬戶提升至75萬戶，而今年申請且符合資格者，就算超出50萬戶，也會全數補貼。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中聽取計畫後指示，請內政部全力推動百萬租屋家戶支持計畫，須如期如質達成政策目標，租金補貼政策則應視不動產市場、租屋市場、租賃條件、居住環境的各種變化，靈活檢討因應。

內政部次長董建宏出席政院會後記者會時說，全台租戶市場約為87萬戶，75萬戶已經相當程度涵蓋有需求的青年族群與經濟弱勢。

至於擴大受惠戶數，經費是否將超過新台幣300億元，國土署長吳欣修在政院會後記者會時說明，推估每年經費需達340億元至350億元之間，超出的部分，將適時由政院撥補住宅基金。

吳欣修也提到，為避免房東阻撓房客申請租金補貼，或藉此漲房租，現行申請時就不用房東同意也不須房東身分證字號，定型化契約更明定不能在契約期間漲租，且透過3年資料比對，發現租金補貼的物件租金都沒有明顯上漲，但實際未明顯漲價的原因為何，內政部會針對年輕人租屋成本、屋齡等進行交叉比對。

他表示，內政部8月起提供租客法律服務，房客若因申請租金補貼遭遇房東阻撓，可透過此協助，持續溝通協調，政府也會持續鼓勵房東成為公益出租人。

此外，租金補貼也出現溢領及詐領的違規樣態，吳欣修說，溢領約1萬8000人，多半是房客在租約期間，所得增加，內政部會協助其申請資格處理；另外詐領部分人數約百餘人，已主動提供司法機關偵辦。

直接興建社宅部分，卓榮泰昨天接受中央社專訪時提及，正思考透過容積獎勵等合作機制，取得地點佳、屋況好的建物作為社宅。董建宏則說，這確實是內政部積極研議的策略之一，正逐步規劃，近期內將與政院展開討論。（編輯：張均懋）1130815

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