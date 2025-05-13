內政部擬推婚育宅 鎖定加碼補貼、優先入住等4方向

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（中央社記者高華謙台北13日電）行政院長卓榮泰說，內政部將推動「婚育宅」概念，加碼租金補貼。內政部今天表示，將以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧。

卓榮泰今天透過專訪指出，「有房子住」應比「買得到房子」優先，內政部近日將推動「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社會住宅一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，且生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

內政部傍晚透過新聞稿表示，行政院政務委員陳時中與各部會共同規劃友善婚育住宅政策、擴大租屋協助，「婚育宅」政策是針對少子女化所提出，主要讓青年人「穩居」，才能讓青年人願意結婚、生養小孩。

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因此，內政部說，透過優化原有的租金補貼、包租代管、直接興辦社會住宅政策，以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，所需經費將積極爭取國庫補助住宅基金支應。

根據內政部網站，現行「300億元中央擴大租金補貼」政策原本就有針對結婚生育提供租金補助，以未達40歲的單身者來說，補貼金額上限所乘倍數為1.2倍；新婚家庭結婚2年內所乘倍數為1.3倍；育有1名未成年子女為1.4倍、2名為1.6倍、3名為1.8倍，超過3名以上，每多生育一名子女補貼金額加碼倍數增加0.2倍，以此類推。（編輯：謝佳珍）1140513