助攻社宅興建 財部：提供保留國有地合計達212公頃

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（中央社記者張璦台北15日電）助攻住宅政策，財政部國產署今天表示，現已提供推動社宅所需的國有土地達92.3公頃、204筆國有建物，共可提供4萬1977戶社宅；同時，保留120.49公頃國有土地、22筆國有建物，供主管機關辦理社宅的規劃與興建。

推動社會住宅為國家重大政策，財政部國產署發揮國有財產「土地公」角色，依住宅法、國家住宅及都市更新中心設置條例等相關規定，配合提供國有不動產供住宅主管機關興辦社會住宅，落實照顧弱勢及青年族群的居住需求。

國產署今天表示，截至民國114年4月，配合推動社會住宅政策提供所需國有土地92.3公頃，包含撥用29.22公頃、捐贈32.04公頃、出租17.28公頃、出售13.76公頃，以及204筆國有建物，包含撥用11筆、捐贈191筆、出售2筆，換算為戶數，可提供4萬1977戶。

國產署進一步指出，現也保留120.49公頃國有土地、22筆國有建物，供主管機關辦理社會住宅的規劃與興建。

國有房地包租制度方面，國產署優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署表示，據統計，國有房地包租截至114年4月共標脫179戶，未來將繼續篩選適宜標的，並按季辦理公告作業；國有非公用土地配合都市更新政策，參與都市更新分回房地，將優先提供中央及地方住宅主管機關評估作社會住宅使用。

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此外，國產署表示，自111年起針對屬住宅區且符合社會住宅基地選址原則者，先徵詢中央及地方住宅主管機關確認無興建社會住宅需求，才進行招標設定地上權相關前置作業。

國產署強調，後續將持續關注中央及地方住宅主管機關興建社會住宅需求及政策發展，積極依住宅法等相關規定提供國有不動產興辦社會住宅，並篩選優質房地辦理標租予包租業，增加住宅市場供給量，落實住宅整體政策。（編輯：潘羿菁）1140515