中央首創跨縣市社宅可同時抽 萬華最低6390元

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（中央社記者賴于榛台北23日電）國家住都中心今天公布最新社宅招租資訊，共有台北市萬華區、新北市三重區、桃園市中壢區及高雄市左營區1470戶將於28日公告招租，其中萬華14坪套房含管理費最低新台幣6390元起；此次也首創符合資格者，可跨縣市同時抽兩戶社宅資格，但中籤後必須擇一入住。

國家住都中心今天舉行中央社會住宅2025年招租發布會，首波4案社會住宅包含台北市萬華區「萬華安居」、新北市三重區「五谷好室A」、桃園市中壢區「龍岡好室」及高雄市左營區「崇實安居」，共1470戶將於28日公告招租，6月9日起至7月8日受理申請，10月9日公開抽籤，最快12月1日入住。

根據國家住都中心資訊，社宅租金皆以屋齡加10年作為市場租金估價條件，再依內政部研議租金分級作業規定計算每月租金，且租金包含管理費。房型包含套房、一房、二房及三房，坪數約介於14坪至40坪之間。

台北萬華安居300戶，最小面積14坪，每月租金含管理費6390元起；新北五谷好室A161戶，最小面積15坪租金含管理費7270元起；桃園龍岡好室150戶，最小面積16坪租金含管理費4950元起；以及高雄崇實安居859戶，最小面積14坪租金含管理費4820元起。租期將依據申請人身分認定，最長從6年到12年不等。

國家住都中心董事長花敬群指出，招租戶數分配依法為優先戶40%，另外一般戶60%，並包含睦鄰戶10%、警消戶5%，以及龍崗部分為陸軍龍翔營區釋出興建社宅，此次則回饋5%社宅戶數予軍職身分者申請。

萬華安居依照房型與身分，套房每月租金為最低6390元，3房型的最高租金則來到3萬9140元。花敬群說，台北市市場租金明顯高於其他縣市，若按照原先的租金計算方式，恐怕3房型會來到月租5萬元，對照在台北市申請社宅資格為家庭年所得低於180萬元，恐怕會占所得達1/3，因此此次是額外做讓價，藉以降低申請者負擔。

此次中央社宅招租亮點之一，則是讓工作與居住地點在這次招租範圍縣市的民眾，可同時申請所有資格符合的社宅。花敬群說，中央興建社宅本來就是服務全國民眾，為了讓民眾能多一點機會跟選擇，因此首創跨縣市同時申請抽籤，但中籤後必須擇一入住。

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至於未來社宅招租目標，花敬群指出，今年度預計招租4593戶，而根據興建進度，2028年將是招租豐收年，單年約可增加招租2萬3229戶，後續每一季也會舉行招租記者會，且盡力保持跨縣市同時抽社宅的作法。

中央社會住宅申請資格包含須為成年國民或具住宅法第4條第2項第4款或第12款規定的未成年國民，並且須在當地設籍、就學或就業，另外財產與所得也有限制，例如申請台北社宅者，不能在基北北桃有自有住宅，且家戶動產須低於760萬元、家戶不動產低於943萬元；申請高雄社宅者，則不能在南高屏有自有住宅，家戶動產得低於479萬元、家戶不動產低於575萬元等規範。（編輯：翟思嘉）1140523