國軍單身退舍仍有317人違占 退輔會持續勸離

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（中央社記者吳書緯台北20日電）國防部目前列管22處國軍單身退員宿舍，根據退輔會送交立法院的報告指出，截至民國113年底，22處退舍共有724人居住，其中違占人員共317人，包含依親人員9人，退輔會持續勸離違占人員。

國軍退除役官兵輔導委員會近期向立法院送交有關「國軍單身退員宿舍服務與管理」業務費，預算遭凍結新台幣150萬元的書面解凍報告。

退輔會表示，國軍單身退員宿舍是民國50年代環境背景實需而設立，立法院第9屆第4會期主決議指出，國軍單身退員宿舍屬於退輔會業務，國防部107年起不應編列相關預算，而退輔會與國防部108年協議，違占人員尚未勸離完成前，暫不移交退輔會，目前退輔會負責退役官兵和眷屬的服務照顧，國防部負責房舍維護、居住資格認定，由兩部會共同維護退員和眷屬的生活品質。

退輔會指出，國軍單身退員宿舍設立至今超過半世紀，逐漸有退員結婚生子，國防部依規定請違占遺眷及成年子女遷離退舍，退輔會協助違占人員搬遷及安置協處。

針對國軍單身退舍人員現況，退輔會指出，國防部現列管公館退舍等全國22處退舍，截至113年底止，住員合計724人，其中違占人員317人，分別為1名因偷竊前科累犯遭註銷借住資格的退員、納列違占後登記結婚的配偶1人、遺眷296人、未成年子女2人、成年子女8人，以及依親人員9人。

退輔會表示，國防部已針對單身退員宿舍遺眷及成年子女等所有違占人員提出訴訟，要求將房屋騰空返還，由法院審理中；審理期間已有部分違占人員完成房舍點還遷出，判決確定仍未返還房屋者，依法聲請強制執行。

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對於協處國防部勸離違占人員，退輔會指出，除協助勸導搬遷外，另積極協助搬遷及安置協處事宜；總計113年勸離搬遷89人、勸導入住榮家1人、協助申請社宅尚未入住125人、入住社宅5人，以及協助遺眷申辦低收、中低收入戶，可領取生活扶助費支應搬遷後基本生活所需59人。

退輔會表示，雖然已經積極勸離單身退舍遺眷等違占人員，並協助安置事宜，但目前仍有300餘違占人員，將配合國防部訴訟執行情形，積極勸導違占人員入住榮家、社會住宅及安養中心等機構，並輔導符合中低收入戶資格對象申辦社福資格，讓違占人員遷出退舍後，亦有安身立命之處。（編輯：林興盟）1140520

國防部現列管公館退舍等全國22處退舍，圖為位於台北市的吳興街國軍單身退員宿舍，以圍牆和一旁的公園做為空間區隔。中央社記者吳書緯攝 114年5月20日

國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）正面。中央社記者吳書緯攝 114年5月20日

國防部現列管公館退舍等全國22處退舍，圖為位於台北市吳興街國軍單身退員宿舍正門。中央社記者吳書緯攝 114年5月20日