台南社宅「宜居小東」估6月底完工 年底招租379戶

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市府推動社會住宅，繼永康區「宜居成功」與仁德區「宜居仁愛」完工招租，北區「宜居小東」工程進度達96.23%，進入完工收尾階段，預計今年底再推出379戶招租。

副市長趙卿惠今天視察「宜居小東」工程進度表示，宜居小東擁有絕佳地理位置，西側為台南公園、東鄰成功大學，南鄰台南火車站，交通機能完善，建築設計融合台南特色，採「單伸手式住宅」空間美學，並榮獲2021國家卓越建設獎「最佳規劃設計類－卓越獎」。

趙卿惠指出，宜居小東不僅是落實社會住宅政策具體展現，更是台南市邁向居住正義重要一步，盼都發局務必確保工程品質，實現為市民提供安全、宜居生活空間承諾；工程預計於114年6月底竣工，將可擴大台南市社宅服務量能，提供具生活品質居住選擇。

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台南市政府都發局提供資料指出，宜居小東除規劃1至3房型共379戶外，更兼具社會福利功能，其中1樓設置日照中心、幼兒園及商業空間，並提供公共地下停車場，服務周邊停車需求。

都發局指出，宜居小東全棟建築採用通用設計，強化無障礙設施，並取得綠建築、智慧建築候選證書，實現市府打造跨世代共融、優質居住空間理念；未來將持續推動社會住宅政策，透過直接興建、都更回饋及容獎捐建等多元取得方式，以提供市民優質、可負擔適居住宅為目標。（編輯：陳仁華）1140526