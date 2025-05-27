台南首批社宅中籤率5.1% 宜居仁愛75戶最快8月入住

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市首批社會住宅仁德區「宜居仁愛」招租作業，今天進行電腦抽籤並安排網路直播，從1448件經審查合格申請案中抽出75戶正取戶及備取順序，中籤率約5.1%，預計最快8月入住。

台南市政府都發局發布新聞稿指出，總數75戶的「宜居仁愛」社宅自今年3月17日至4月16日開放申請，累計收到1551件申請案，經審查後有1448件合格，抽籤結果將於今天晚上10時後公布於市府都發局官網及台南住宅網，供民眾上網查詢。

都發局指出，「宜居仁愛」社會住宅位於仁德區仁和國小旁，鄰近台鐵規劃新設南台南車站與東區巴克禮公園，生活環境舒適，房型為1至3房，租金介於新台幣3950至1萬7960元（含管理費），以合理價格滿足不同家庭結構與需求。

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都發局指出，每戶均配備廚具、分離式冷氣、熱水器、衣櫥、床架、鞋櫃、窗簾、升降式曬衣架等，採無障礙通用設計，可提升住戶居住品質與便利性。

都發局指出，合格申請人不論正取或備取，自6月10日起將陸續收到市府寄發的書面通知，正取者的通知將包含後續看屋與線上選屋時間，應密切留意公文通知，並務必於指定期限內完成線上選屋作業，未完成者將視同放棄承租資格，市府將依備取名單順序進行遞補。（編輯：黃名璽）1140527