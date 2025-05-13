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卓榮泰：擬推婚育宅 1胎就加碼租金補貼50%

2025/5/13 15:16（5/13 16:35 更新）
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行政院長卓榮泰（圖）透過專訪指出，內政部擬推動「婚育宅」概念，單身民眾結婚、生子時，租金補貼再加碼，且生1胎就加50%。（中央社檔案照片）
行政院長卓榮泰（圖）透過專訪指出，內政部擬推動「婚育宅」概念，單身民眾結婚、生子時，租金補貼再加碼，且生1胎就加50%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）各界關注房價議題，行政院長卓榮泰今天透過專訪指出，「有房子住」應比「買得到房子」優先，內政部近日將推動「婚育宅」概念，單身民眾住在青年住宅或社會住宅一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，且生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

Podcast節目「法律白話文運動」今天播出卓榮泰專訪內容，談到房價議題，卓榮泰說明，在台灣，為避免影響銀行以及貸款發生狀況，誰都不可能讓房價一夕之間降下來，也因此政府是聚焦對青年朋友的照顧，期盼透過推出青年住宅、社會住宅等，以及提供民間在都市更新、危老重建、區段徵收等容積獎勵，讓民間業者蓋好房子後，再提撥3%至5%做為青年住宅、社會住宅使用。

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卓榮泰提到，其實「有房子住」應該要比「買得到房子」為優先政策，因此除目前的青年住宅等，內政部也將推出「婚育宅」概念，單身民眾若住在青年住宅或社會住宅，一旦結婚、生小孩，租金補貼將再加碼，且生1胎就加50%，再生1胎再加50%。

卓榮泰表示，政府希望租金透明化，因此推動區域性的租金統計資訊，讓年輕人在租屋時候，能夠清楚了解區域的租屋市場行情。卓榮泰還強調，房東也不能藉由水電費任意加租，因為政府已經提供定型化契約，且包租代管的一定要使用定型化契約，讓每個人看到的都是公版契約。（編輯：張若瑤）1140513

#卓榮泰
#社會住宅
#租金補貼
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