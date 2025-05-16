鄭麗君曝台美談判進度 楊珍妮與美貿易代表濟州島會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）行政院長卓榮泰內閣上任即將滿週年，負責對美經貿談判的行政院副院長鄭麗君今天說明和美方兩次關稅談判結果溝通良好，並透露行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮正在韓國濟州島參加APEC貿易部長會議，把握機會和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行會談。

鄭麗君表示，楊珍妮向政院報告，雙方昨天會談友好融洽，除肯定首輪實體談判，也再次分享對未來台美經貿合作的期盼，以及近期再度磋商的期待。

卓榮泰今天率內閣團隊和媒體茶敘，鄭麗君在會中說，和美方的關稅談判中，台灣已經做好準備，持續努力為下一回合做準備，零時差與美方保持緊密溝通。

影片來源：中央社

她重申，談判小組的基本立場，就是全力維護國家以及產業利益，守護國民健康以及糧食安全，在此前提下，目標只有一個，就是要談出最好結果，也就是下降關稅，希望化挑戰為機會，為國家利益以及產業發展，找出最有利布局。

鄭麗君表示，自美方宣布對等關稅後，政府迅速啟動應對機制，並和美方於4月11日進行了首次視訊會議，隨後於4月底在華府進行為期兩天的首輪實體談判，顯見台灣是首批談判國家之一。台美雙方在談判中保持良好的溝通，進行了建設性對話，談判觸及關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全以及在互惠互利基礎上，深化台美經貿合作。

鄭麗君強調，在談判過程中，雙方未涉及匯率問題，但肯認經濟安全重要性，包括洗產地、出口管制、投資審查等議題，台灣採取「事前預防、事中嚴查及事後嚴罰」三道防線，並加強對關鍵技術的有效安全管理，避免關鍵技術外流。

鄭麗君說，在未來的合作中，台灣與美方的關係將更加緊密，共同努力發展台美高科技戰略夥伴關係，並進一步平衡雙邊貿易，推動台灣在全球經濟中的競爭力提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭麗君表示，除了對等關稅，美方正在進行的半導體調查，台灣已於5月7日提出意見書，說明如果美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後，增加斷鏈風險。

鄭麗君強調，美國已經是台灣投資首選，台美供應鏈是高度互補合作的夥伴關係，希望美方了解台灣是必要且不可或缺的夥伴，台灣擴大對美投資，也歡迎美方來台投資，這樣的合作有助於美國再工業化，也是台灣經濟的擴展、有利的布局，這就是總統賴清德所說的「台灣加一」，強強聯手。（編輯：林淑媛）1140516