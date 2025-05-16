鄭麗君：美若對台灣晶片課關稅 恐有斷鏈風險

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（中央社記者賴于榛台北16日電）美國正依據「232條款」，對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，外界關注台灣晶片與相關產業是否會遭受衝擊。行政院副院長鄭麗君今天說，已向美國提出意見書，說明美方若對相關產業加徵關稅，恐讓產業赴美布局能力落後，增加斷鏈風險。

行政院長卓榮泰今天與鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政務委員共同舉行媒體茶敘記者會，說明政府5大行動、20項進行式報告，以及對美關稅談判的部分內容。

影片來源：中央社

台美就對等關稅已經進行一次視訊會議，及首輪實體磋商，各界關注台美談判進度與內容。負責對美經貿談判的鄭麗君說，談判小組的基本立場，就是全力維護國家以及產業利益，守護國民健康以及糧食安全，在此前提下，盼談出最好結果，也就是下降關稅，希望化挑戰為機會，為國家利益以及產業發展，找出最有利布局。

她說，台美談判觸及關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全以及在互惠互利基礎上深化台美經貿合作，未涉及匯率問題，不過都肯認經濟安全的重要性，包括洗產地、出口管制、投資審查等議題，台灣採取「事前預防、事中嚴查及事後嚴罰」3道防線，並加強對關鍵技術的有效安全管理，避免關鍵技術外流。

各界關注談判目標是否為零關稅，卓榮泰說，從零談起是態度，政府也會關注美方跟其他國家的談判進度，為國家與產業，政府該說的、該堅持的，都不會放棄。

鄭麗君則表示，所謂零關稅談起，主要是現行台灣輸美產品有76%零關稅、美國輸台產品也有62%是零關稅，所以雙方才會在這樣基礎上，期盼朝互惠、互利方式互相討論。

她也提到，台灣的談判路徑圖是提出總體想法，除盼促進雙邊貿易平衡、更要追求建立雙邊互利互惠經濟體系，進一步發展台美高科技策略夥伴，相信透過擴大對美投資與採購，有助於平衡台美貿易逆差、帶來雙方產業機會，且更重要的是形成未來策略夥伴關係，將有助於美國實現其目標，以及台灣產業在國際布局與發展，讓台美互利共榮。

此外，美國也正依據「232條款」，對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，外界關注台灣晶片與相關產業會否遭受衝擊。鄭麗君表示，台灣已經在5月7日提出意見書，說明如果美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後，增加斷鏈風險。

鄭麗君強調，台灣是美國在半導體與AI領域裡，最不可或缺、最可信賴的合作夥伴，若美方對相關產業加徵關稅，也恐對美方的經濟安全與國家安全目標有不利影響。

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另外，行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿指出，總談判代表楊珍妮出席韓國濟州舉行的APEC貿易部長會議，並在15日與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談。

經貿辦說，會談氣氛友好融洽，雙方再次肯定4月底在華府的首輪實體磋商會議相當具建設性，也各自分享對深化台美經貿合作的期盼，期盼繼續諮商，為彼此產業與經濟發展帶來更多機會。（編輯：林淑媛）1140516