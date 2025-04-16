經長：台美產業高度關聯 半導體關稅影響最大是美客戶

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（中央社記者劉千綾台北16日電）美國啟動對半導體和藥品關稅調查，經濟部長郭智輝今天表示，政府將密切觀察並積極與美國協商，台美半導體產業高度關聯，半導體關稅影響最大的是美國客戶，由客戶和政府共同協助，讓美方了解關稅對半導體產業的影響，希望台廠可得到有競爭力的關稅。

美國商務部宣布，根據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），正在對進口藥品和半導體進行調查，理由是過度依賴外國生產藥品與晶片對國家安全構成威脅，其中半導體調查範圍涵蓋矽晶圓等晶片零組件、晶片製造設備及含有半導體的下游產品。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告，並備質詢。針對川普半導體關稅調查，民進黨立委陳亭妃質詢時關切，經濟部是否有掌握和模擬。

郭智輝回應，經濟部已有模擬狀況，以4面向了解半導體關稅調查，包括密切關注美國政府的國安調查、政府密切觀察、積極與美國協商、台美為策略夥伴。

他進一步指出，因台美半導體產業高度關聯，美國主要做設計，台灣為開發製造，台美合作關係很深，是策略上的夥伴。

面對美國啟動半導體關稅調查，陳亭妃追問，台灣掌握多少優勢。郭智輝表示，半導體關稅影響最大的是美國客戶，由客戶和政府共同協助，讓美國政府了解關稅對半導體產業的影響，希望台灣產業可以得到有競爭力的關稅。

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郭智輝表示，在產業座談會上，有業者反映，美國關稅只要和競爭國站在同一個起跑線，廠商並不擔心，業者憂心的是台灣關稅比其他國家高。

川普的商務部展開半導體調查，是援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），這項條款允許美國總統以國安為由課徵關稅。（編輯：林淑媛）1140416