立院三讀增放假日 朱立倫批民進黨反對還假於民

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院會今天三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4天國定假日，勞動節也改為全國放假。國民黨主席朱立倫表示，這就是全民的期待，民進黨竟全面反對還假於民，不管賴政府要提覆議或釋憲，國民黨會一路奮戰到底。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立法院會今天三讀通過紀念日及節日實施條例，未來放假日將多出「4+1」日，包含國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。

國民黨主席朱立倫在臉書粉絲團發文指出，立法院這會期，國民黨最重要的民生法案之一，就是還假於民，讓大家多放5天假。早在2月，國民黨就做民調，超過56%民眾支持還假於民，支持把勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日納入國定假日的比例，更高達6成多。

朱立倫表示，這就是民意，這就是全民的期待。今天下午國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團共同三讀通過紀念日及節日實施條例，用行動來實現「還假於民」，做人民最堅實的後盾。

朱立倫批評，令人氣憤的是，民進黨今天竟然全面一路反對。當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻站在勞工的對立面、全力杯葛反對還假於民的法案。國民黨不怕對抗，更不會退讓。

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朱立倫提到，不管賴政府要提覆議或釋憲，國民黨會一路奮戰到底，只要是人民支持、勞工需要的，國民黨一定拚到底，而這只是開始，接下來國民黨還要推動「特別條例」，讓國家面對貿易戰、關稅危機時，政府的錢能真正用在產業、用在人民身上，真正做到「還錢於民」。

朱立倫強調，國民黨會持續爭取讓全民每人領到新台幣1萬元的補助金，幫助中小企業、幫助家庭度過難關。國民黨永遠站在民意這一邊，和人民站在一起。（編輯：張若瑤）1140509