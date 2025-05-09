卓榮泰：兩岸互動應去風險化政治化 謹慎技術、金流等4交流【專訪】

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北9日電）行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時說，兩岸交流要健康永續，也要去風險化、去政治化；面對中國洗產地問題，台灣未來對人流、金流、物流、技術這4項交流要非常謹慎。

總統賴清德3月召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。

卓榮泰今天接受中央社專訪指出，針對這17項因應策略，行政院1個月內請政委召集相關部會，提出共100多項修法、計畫、措施，雖然尚未進入修法階段，但已陸續進行，像是面對外來威脅，國軍不能被滲透，且政府對軍中人權已有把握做好，因此恢復軍事審判條件已經成熟。

國家認同方面，卓榮泰指出，當有中國相關身分證件時，從事一些工作時就要限制，過去在兩岸人民關係條例有相關規範，但執行沒那麼徹底，未來絕對徹底執行，例如要定居就要放棄中華人民共和國戶籍或護照，表示對中華民國認同與忠誠，「不行就是不行，這一刀要劃得非常非常清楚」。

卓榮泰指出，政府一直認為兩岸交流要健康永續，希望來的是學生、信徒，而不是統戰、飛機與軍艦，所以兩岸交流要去風險化、去政治化，不要把統戰當作繼續滲透台灣的行為。

卓榮泰表示，面對中國，這次關稅也提到違規轉運與洗產地問題，未來對人流、金流、物流、技術這4項交流要非常謹慎；此外，關於青年校園民主、媒體自律與網路或AI認知等都要加強。

近期爆出多起共諜案，卓榮泰說，這100多項措施與計畫中，會著重執行對涉密人員特殊考核與國家機密保護措施，將先從行政院等中央機關開始做起，畢竟若再出現這樣狀況，不只政府不容許，人民也無法忍受。

至於立法院也有助理涉及共諜案，未來是否會考慮修法管制民代與助理。卓榮泰說，這是一個很大漏洞，目前對立法院所有人都無法查核，希望未來五院都能納入，有必要時，他會透過正式管道請立法院長韓國瑜支持。

卓榮泰表示，廣義上大家都是政府人員，尤其行政部門可以接觸到的機密很多，但立委索資，包括立院助理等可以看到的也不少，如果行政院做好，立法院卻沒有關起安全門，對國家安全威脅仍然存在。

此外，政府推動全社會防衛韌性，行政院提出的特別條例也加強國土安全韌性，並編列新台幣1500億元因應，在野黨揚言刪除。

卓榮泰說，立法院認為國土安全韌性跟關稅無關，但條例是要因應整體國際情勢，加以台灣若要增強對違規轉運洗產地等管制，勢必要強化國軍基礎設施，包含油、水各類倉庫、房舍更新，同時加強水上、水下的海洋偵蒐能力，且提升海巡整體艦艇設備、質量，「不能對方船艦大、我們小，跑得又快追不到」。

對於全社會防衛韌性，卓榮泰強調，全社會防衛韌性非替戰爭做準備，而是盼全社會有共同體認，透過增加城市防衛韌性，增進防災意識凝聚力。

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他說，演練是希望建立全社會防衛體系，把全社會當作學院一樣，讓大家共同學習，大家都是學院的學生，扮演好角色，在災害發生之前，演練公私部門等各項合作。

卓榮泰也提到，演練過程中發現部分法規有鬆綁空間，讓軍方有可能支援的彈性，也會發現總預算編列時的強化面向，以及未來需要訂定多少安全制度計畫等，透過演練達到共同目標。（編輯：謝佳珍）1140509