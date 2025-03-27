賴總統：強化全社會防衛韌性 鞏固民主維護區域和平

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台南27日電）總統賴清德今天表示，強化全社會防衛韌性是世界各國應對各種危機和挑戰的核心策略，未來台灣會持續努力與世界民主國家，共同鞏固全球民主韌性、維護區域和平穩定。

全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，賴總統視導時，感謝中央政府、地方政府、民間NGO等團體通力合作。演練結束後，隨即召開全社會防衛韌性委員會第3次會議。

賴總統致詞時表示，面對天災地變以及來自境外敵對勢力的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知操作等威脅，台灣必須持續提升自我防衛能力，同時打造堅實的社會防衛韌性，才能因應大型災害與威權主義擴張的挑戰。

他表示，這次演練跳脫過去劇本式的操演，採取實地、實景的動員演練，驗證政府與民間面臨災害的應變合作能力。透過實地演練檢視委員會5大主軸工作的準備情形，驗證「民力調度應變」、「鄰近縣市資源整合」，以及「社區防災協作」等量能，並且從中發現問題，持續檢討、改進。

影片來源：中央社

總統表示，這次從點到線，擴展到面的演練，是台灣要積極推動的模式。因此，邀請觀摩的人員更擴及駐台使節和國內外媒體。

賴總統說，這次示範演練還有一項重要目的，就是連結即將展開的2025城鎮韌性演習，讓中央部會和地方政府重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，提升地方整體韌性及應變能力，確保極端狀況下，社會、民生都能如常運作。

總統強調，無論是中央部會或是地方政府，只要預先準備、務實執行、反覆檢討、精進作為，就能夠發揮實地演練的最大價值，讓全社會防衛韌性的建構工作，更加穩固、更為堅實。

賴總統並說，強化全社會防衛韌性是世界各國應對各種危機和挑戰的核心策略。不論是天然災害、公共衛生、經濟衝擊，甚至是灰色地帶侵擾，強化韌性都是確保社會和諧穩定、國家持續發展的不二法門。

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總統表示，台灣提升全社會韌性的工作，也會積極和友盟國家合作交流。3月初，在台灣舉行的全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，是第一次以全社會韌性為主題進行討論，來自30國的專家學者共同參與。

賴總統指出，未來台灣會持續努力，與世界民主國家共同鞏固全球民主韌性、維護區域和平穩定。捍衛民主，需要集結每一分力量，建構全社會防衛韌性，也不只需要中央和地方政府的合作，更需要每一個人的警覺和行動，希望全國、全民共同努力，團結合作提升台灣的韌性。（編輯：謝佳珍）1140327