總統視導全社會防衛韌性演練 盼透過實力達到和平

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台南27日電）總統賴清德今天視導全社會防衛韌性首次實地演練時表示，預計4月進行城鎮韌性演習，目的是打造台灣社會的韌性，希望透過全社會防衛韌性的力量確保台灣安全，確保和平能夠透過實力的展現，達到和平的目標。

全社會防衛韌性委員會今天在台南進行實地演練，賴總統視導時表示，今天是第一次實地演習，「有想定、無劇本」，也是第一次進行「擴充式急救醫療場所」的演習。

總統說，這次包括中央政府、地方政府、民間總共有超過1500人全力投入，大家平常訓練有素，才有辦法在「有想定、無劇本」的臨時狀況，充分展現專業。參與演習的人員非常投入、逼真，有重傷患者頸動脈出血、休克，表情非常逼真，醫師也全心全力投入。

總統說，這場演習的成功，不僅看到專業呈現，參與人員全心全意投入，有4點重要原則未來可以推廣，第一，中央、地方協力，包括總統府、全社會防衛韌性委員會，以及台南市長黃偉哲率領的團隊攜手合作，從規劃設計到演練執行，大家都充分密切合作。

賴總統表示，第二，可恃民力的投入，各種民間團體包括慈濟功德會、台灣基督教長老教會、天主教基督教芥菜種會，以及小北商場等民間力量的投入。第三，跨區區域支援整合。黃偉哲稍早提到，有來自彰化、嘉義縣市，還有周邊高雄縣市投入這場演習。

總統說，第四，看到社區民間自主性的行為。包括台南市東區虎尾寮民間救援隊、灣里松安社區水患自主隊，還有喜樹喜南韌性社區、鹽埕開南社區，也看到安平等社區自主全部投入。

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，現場模擬重大災害發生後設立重傷處理區處置傷病患。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

現場模擬重大災害發生後設立重傷處理區，醫護人員在帳篷內救治傷患。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

賴總統說，感謝行政院長卓榮泰率領的團隊昨天前往視導，以及內政部長劉世芳和政務委員季連成擔任副指揮官，也感謝黃偉哲所率領的團隊，大家全心全力投入；感謝民間社團和社區自主力量，包括台南市醫療人員，奇美醫院、成大醫院、台南市醫師公會，還有很多區域醫院、診所都投入這場演習。義警、義消、義交等民間公益力量的投入是非常好的一件事情。

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總統表示，4月將進行「城鎮韌性演習」，目的是希望打造台灣社會韌性，能夠妥善因應當大自然發生天災地變，或是重大意外事故造成大量傷患的時候，又或者是區域地緣政治的變化等，「我們不敢不準備」。

賴總統說，有道是「預防重於治療」，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，有準備，當事情發生就可以減低傷害。希望可以透過力量，不僅僅是國軍力量，也希望可以透過全社會防衛韌性的力量確保台灣安全，確保和平能夠透過實力的展現，達到和平的目標。（編輯：謝佳珍）1140327

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，現場模擬重大災害發生後設立急診檢傷區的處理流程。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，總統賴清德（前左）親自南下視導演練流程，並聆聽簡報。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，總統賴清德（中）親自視導，入場時和眾人揮手致意。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

總統賴清德（左4）27日赴台南視導2025總統府全社會防衛韌性委員會實地演練，聽取前進外科小組人員簡報，了解相關流程。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日