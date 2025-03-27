全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術

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（中央社記者吳書緯、溫貴香台南27日電）總統府全社會防衛韌性委員會今天進行首次實地演練，國軍購置的「前進外科小組」裝備在軍方沒有參與演練情況下，由民間醫護人員操作，模擬當醫療院所無法應對大量傷患時，在擴充急救醫療場所進行救治傷患，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購。

全社會防衛韌性委員會實地演練今天在台南市舉行，演練採「有想定、無劇本」，想定安平港遊客服務中心因不明因素發生爆炸，現場傷亡人數約200人，安平港營運處立即成立緊急應變小組，並啟動自主緊急應變措施，台南市政府接獲通報後派遣人車前往支援救災，並因應傷患大量湧入，市政府宣布開設「擴充急救醫療場所」，並通知醫事人員與志工前往協助處理。

演練科目包括關鍵基礎設施爆炸處置與搶救、大量傷患緊急救護與檢傷分類與後送、現場訊息橫向及傳遞、警力應變演練等，包括港務分公司安平港營運處特種防護團及防護警力、義警、義消、替代役等民力皆參與其中。

擴充急救醫療場所開設於育平郵局對面廣場，現場設有醫療指揮中心、區級協作中心、中重傷處理區、急診檢傷區、前進外科小組作業區、大體暫存區、用餐及休息區、災難心理衛生作業區等都是演練項目一環；總統賴清德也在台南市長黃偉哲陪同下，進行視導。

總統府說明，此次模擬「擴充急救醫療場所」，主要模擬當其他醫院因傷患數量過多，導致既有醫療量能不足或失效時緊急應對、臨時搭設，針對未來若有醫療院所無法應對大量傷患等情況進行跨部門間橫向合作的驗證及演練。

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，在安平區育平郵局對面廣場展示多種演練項目。圖為重傷處理區演練安置流程。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

現場模擬重大災害發生後設立重傷處理區處置傷病患。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

現場模擬重大災害發生後設立大體暫存區，殯葬人員將大體放入冰櫃。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

中央社記者現場觀察，其中前進外科小組是由國軍高雄總醫院出借，由3頂野戰帳篷所組成1組裝備，由奇美醫院體系的醫護人員進行模擬重傷患者的手術，場面逼真寫實，這也是前進外科小組首次對外亮相；此外中重傷處理區也有志工扮演經過初步救治的民眾，且同時間不斷有模擬的傷患被送往現場，考驗醫事人員與志工應處大量傷患時的能力。

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在大體暫存區也以模型假人模擬當尋獲身分不明的往生者時，警方透過人別鑑定作業，供尋親家屬辨識指認等程序，以及使用屍袋包裹往生者並進行後送流程。

總統府表示，「前進外科小組」首次展示軍醫局的FRSD裝備，雖軍方未直接參演，但此新引進裝備已借用於本次演練，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購，前進外科小組主要針對災區醫療資源不足情況設計，可模擬野戰手術車廂，具備手術台與完整編制（每組10人），能在固定建築、地下室或偏遠地區運作，目前國防部軍醫局已建置24組。（編輯：張均懋）1140327

現場模擬重大災害發生後設立大體暫存區，鑑識人員在現場記錄死者身分。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日

現場模擬重大災害發生後設立急診檢傷區的處理流程。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日