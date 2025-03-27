總統：韌性靠演習 錯誤中學習逐步達全社會防衛韌性

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台南27日電）總統賴清德今天表示，韌性只能夠靠演習，還要不斷地演習，從錯誤中學習，才有可能逐步達到全社會防衛韌性；唯有務實執行演習，才能了解計畫的不足，找出修正方案，打造更具韌性的國家，這是重要使命。

賴總統今天視導在台南舉辦的全社會防衛韌性實地演練後，下午主持全社會防衛韌性委員會第3次會議。

總統府發言人郭雅慧在會後記者會說明總統的3點裁示，包括各級政府要積極辦理實地演練、落實驗證、持續精進；各級政府要積極強化基層組織能力、運用基層組織活力，應對各項災害；全社會的防衛韌性需要突破當前的認知架構，透過教育和公民參與，增強整體意識與能力。

總統表示，這次在台南市辦理實地演練只是一個開始，中央各部會、全台灣22個縣市，甚至368個鄉鎮市區，未來所辦理的演習應該盡可能實地操作，才能達到驗證的目標。

他希望內政部與台南市政府將辦理這次演習的經驗，以及大家所提供的寶貴意見，積極與其他政府機關分享。要從做中學，更不要怕從錯中學，唯有務實執行演習，才能了解計畫的不足，並且找出修正的方案，打造更具韌性的國家，這是重要使命。

賴總統表示，許多委員多次提到，在極端狀況下，各項應處不能過度仰賴國軍，所以，各級政府應該善用民間資源，加強政府和民間合作，建立自救、互救的社會韌性。

他說，這次演練，無論是民眾自行從社區撤離前往避難所避難，或是假定安平港爆炸後的急救工作，過程中，都仰賴民眾的積極配合，以及民間組織、NGO。這次演練過程中，慈濟基金會、基督教芥菜種會、台灣基督長老教會、以及台南市宗祖聖堂，就發揮關鍵的支援角色。

賴總統說，當災害發生時，第一時間的應變最為關鍵，政府的工作應該是協助基層民眾，掌握防災、救災的各項能力。在制定防救災計畫時，也要擴大民間參與，才能建立完整的應變架構。

賴總統表示，持續強化溝通能量是提升社會韌性和國家整體戰略的關鍵，政府與民眾建立良好溝通是社會秩序維護重要的一環。政府各部門一定要持續透過與各界專家學者交流，建立政府各部會戰略溝通量能，並將全社會防衛韌性的提升，作為社會溝通的關鍵議題。

總統強調，與此同時，也要針對不同受眾進行精準溝通，提高訊息的覆蓋率與影響力，避免誤解與謠言的產生，維護社會安定。落實在基層、扎根在鄰里，這是他對於全社會防衛韌性的期待。

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他說，今天的演練是跨出的一小步，接下來還要在結合了以往萬安演習與民安演習的城鎮韌性演習中，驗證更多全社會防衛韌性的準備工作。

賴總統表示，要不害怕有缺失，要抱持下一次要比這一次更好的態度，來驗證各項工作。如此才能真正讓台灣社會面對不可預期的災難時，更具韌性，確保國家安全與社會安定、人民安全。（編輯：謝佳珍）1140327