總統：台灣沒有分裂本錢 反制統戰滲透不是簡單工作

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台南27日電）總統賴清德今天主持全社會防衛韌性推動委員會時強調，台灣沒有分裂的本錢，自由民主需要全社會投入才能守護，反制統戰滲透、強化社會韌性，不是簡單工作，但只要堅持下去，一定會有好的結果。

總統府全社會防衛韌性委員會今天在台南進行首次實地演練，賴總統下午主持全社會防衛韌性推動委員會第3次會議，會後由總統府發言人郭雅慧召開記者會，說明總統在會中所做4點結論。

總統指出，第一、政府的方向是持續團結全社會，逐步克服推動全社會防衛韌性的相關挑戰。政府已宣示優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標，日前也宣布將提升志願役勤務加給及戰鬥部隊加給，這些政策不只有助於自我防衛能力，更有助於提升台灣的全社會防衛韌性。

總統表示，未來需要更務實地盤點相關需求與計畫，藉由提出具體執行方案，如實編列相關預算，讓政策落實，讓民眾感受政府保護台灣的決心與行動力。

第二是堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制。總統說，這次演練的目的，在於找出問題，更真實地瞭解目前各級單位準備的程度，且還有更多項目，需要在城鎮韌性演習中逐一驗證，例如，通訊障礙、交通癱瘓等重要關鍵基礎設施遭破壞時的搶修或備援。

總統表示，未來各部會需要秉持有想定、無劇本原則，持續推動相關演練，摒棄過去追求零失誤、無風險的推演模式，必要時更要升高驗證規模，精進對災害的處置能力；且民間與政府是夥伴關係，請所有委員會顧問和委員持續參與，扮演公私協力、擴大合作的橋梁。

總統指出，第三是國際情勢愈來愈複雜，但台灣的努力已經得到肯定，要再接再厲。今年全球政治局勢再次有了重大變化，許多國家都更積極思考因應方針，台灣積極因應各項挑戰的努力，也有初步成果；在不同場合上，許多駐台使節、到訪台灣的朋友，都稱讚台灣的努力與決心，這表示台灣的付出已經得到肯定。

總統表示，不論天然災害或地緣政治，台灣長年處在威脅的最前線，也因此有自己獨特的應對體系。未來不僅要持續學習理念相近國家的優勢，更要積極向國際朋友說明，台灣推動相關政策的成果。

總統指出，第四，台灣沒有分裂的本錢，自由民主需要全社會的投入才能守護。捍衛國家主權、安全及自由民主的生活方式，是全體國人和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間。

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總統說，他針對5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略來整合各部會力量，用積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害，確保2300萬人民的生命財產安全，也確保自由民主的生活方式永續如常。

總統強調，反制統戰滲透、強化社會韌性，不是一件簡單的工作，推動這件事必然會遭遇許多阻力，但只要堅持下去一定會有好的結果。政府會負起責任、做好規劃，也希望台灣民眾、朝野政黨，能與政府攜手並進。（編輯：林克倫）1140327

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南進行首次實地演練，現場模擬重大災害發生後設立急診檢傷區的處理流程。中央社記者鄭清元攝 114年3月27日