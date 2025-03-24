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賴總統祭「拒統17條」對中國強硬 紐時分析出手時機

2025/3/24 22:14（3/25 10:04 更新）
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為因應中國威脅，總統賴清德13日召開國安高層會議討論應對策略，並於會後在總統府敞廳發表談話。（中央社檔案照片）
為因應中國威脅，總統賴清德13日召開國安高層會議討論應對策略，並於會後在總統府敞廳發表談話。（中央社檔案照片）
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（中央社台北/華盛頓24日綜合外電報導）「紐約時報」報導，賴清德總統近日宣布恢復軍法審判等17項反制中國顛覆活動的強硬措施，引發在野黨及北京激烈反彈；但他選在此時出手，與美中貿易戰及民意有關。

賴總統13日召開主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」的高層國安會議後，宣布在5方面採取共17項策略，包括落實各級公職人員赴中國交流的揭露制度、嚴格限制具統戰背景中國人士來台及禁止中國人士來台進行統戰性質活動等。

「紐約時報」（The New York Times）指出，中國隨後發動反制，派出大量軍機與艦艇接近台灣，還稱賴清德正在「玩火」並提出警告。台灣內部的反對派人士則指責賴總統危險挑釁中國，在野黨並可能採取更多措施來反制他的政策。

「紐約時報」表示，賴清德正在打賭自己現在能對中國的滲透採取更強硬立場，且他的支持者也認為他非如此不可。根據美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）的說法，這與中國正面對美國總統川普（Donald Trump）不斷升級貿易戰有關。

塞克斯認為，賴清德似乎已得出結論，認為北京現在一心想與川普談判貿易問題，因此對台灣的反制行動將有所克制。他受訪時說，賴清德很可能想，如果要對中國採取如此強硬行動，應該在北京「不希望出現什麼事情使得與美國的談判複雜化的時候」出手。

賴總統在發布關於「紐約時報」中文版稱為「拒統17條」的措施談話後，迅速受到中國官員譴責，尤其針對他使用「境外敵對勢力」一詞。

主張與北京對話及建立聯繫的國民黨也指責賴清德煽動緊張情勢。國民黨政治人物表示，他們將抵制至少其中一些賴清德提出的施政措施。

朝野緊張加劇可能阻礙賴清德的計畫進展，尤其是最重要的提高國防支出，這也是為了安撫美國川普（Donald Trump）政府。賴總統2月承諾要動用特別預算將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3%以上，但須獲得目前由藍白占多數的立法院通過。

塞克斯猜測，賴清德或許認為，在野黨雖然對他強烈不滿，最後仍會支持提高國防預算，以免「以他們不希望的方式受到華府關注」。

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華府「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）的中國與台灣問題專家何瑞恩（Ryan Hass）則表示，賴清德的部分用意在加強與台灣在野黨的對比，「這是為了重新掌握話語權，讓反對他政策的人處於劣勢」。

報導指出，由於民進黨在立法院未能掌握過半席位，導致賴清德政府的提案往往受阻。民進黨目前正在支持民間發起的罷免國民黨立委行動，同時國民黨也支持對執政黨立委發動的罷免。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140324

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