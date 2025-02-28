共軍嗆「早晚收了你們」 陸委會：中共企圖沒改變過

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國大陸國防部發言人吳謙日前表示，民進黨「倚美謀獨」、「以武拒統」是誤判，「早晚要來收了你們」。陸委會回應，中共消滅中華民國的企圖不曾改變，國人應有清醒的認識。

大陸委員會（陸委會）28日下午透過書面表示，中共要消滅中華民國的企圖從來不曾改變，國人應有清醒的認識。

中國大陸國防部27日下午召開例行記者會。會上有媒體提問，台灣「漢光41號」演習實兵演練時間將大幅增加，在美國鼓動下，擴大動員後備力量到3000人規模，請問發言人評論。

吳謙回應，「台灣問題純屬中國內政」，不容任何外來干涉。美國妄圖「以台制華」，縱容民進黨進行「台獨」冒險挑釁，最終必將禍及自身。民進黨幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比的嚴重誤判。

吳謙提到，「正告民進黨當局，螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們」。

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台灣國防部今天對於吳謙發言回應，北京近期不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的麻煩製造者，相關舉動凸顯霸權心態，也難掩實質威嚇真正企圖。

台灣國防部指出，作為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，這是為了維護國家主權，確保自由民主，協力維護區域安全穩定；這與無視國際慣例、在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的暴戾之師截然不同。（編輯：陳鎧妤）1140228