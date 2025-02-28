共軍稱「早晚收了你們」 國防部批中國成麻煩製造者

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（中央社記者吳書緯台北28日電）中國國防部昨天針對台灣「漢光41號」軍演將擴大演練，宣稱將「早晚收了你們」。國防部今天表示，北京近期不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。

中國國防部昨天舉行例行記者會，針對台灣今年的漢光41軍演將擴大演練，中國國防部新聞發言人吳謙批評「螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們」等言論。

國防部今天表示，北京近期不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的麻煩製造者。相關舉動除凸顯霸權心態，亦難掩實質威嚇的真正企圖。

國防部指出，今年適逢第二次世界大戰80週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍，執迷不悟地將中國推向敗亡的方向。

國防部指出，作為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，是為了維護國家主權，確保自由民主，協力維護區域安全穩定，與無視國際慣例，在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的暴戾之師截然不同。

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國防部強調，台灣堅守自由民主的核心價值，任何企圖以武力改變現狀的行徑，都將遭到全體人民堅決反對；國軍作為守護國家的堅強屏障，將全力捍衛國家主權和人民安全。

國防部正告中共當局應認清現實，透過和平對話解決分歧，才是符合區域各方利益的正確途徑。（編輯：翟思嘉）1140228