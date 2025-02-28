共軍接連無預警演習 學者：表態有能力抗衡美國

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（中央社記者李雅雯台北28日電）共軍先後於紐澳外海、台灣高屏外海演習、操演。學者剖析，共軍試圖從陸權走向海權，軍艦出沒在南海，也可以到紐澳外海，透過這些動作表態「中國有能力與美國並駕齊驅」。

共軍接連無預警軍演。美聯社報導，3艘共軍艦21日、22日在紐澳間塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域演習，至少有1次演習涉及實彈。台灣國防部26日披露，共軍無預警於台灣高屏外海約40浬處劃設操演區，宣稱進行射擊訓練。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑28日對中央社表示，美日法10日於菲律賓海執行海上聯合演訓，後來又有美國國務院官網更新美台關係描述文字、美對台軍援解凍、金色眼鏡蛇演習等狀況，共軍動作可視作對於系列事件反應。

林穎佑認為，共軍艦可以出西太平洋抵達紐澳一帶執行演練，前兩天則在台灣高屏外海演訓，推估共軍有意對外釋放其有能力從西太平洋、南太平洋阻斷美軍可能支援、介入台灣事務的路線。

他提到，共軍動作可視作對於美軍向來主張「美艦自由航行」的回應，表態共軍也可以無害通過、自由航行，「現在的中國有能力去跟美國並駕齊驅」；共軍無預警演習是一種「砲艦外交」，透過武力行動展現，對外傳遞政治訊號。

林穎佑強調，共軍會視軍演規模與政治意圖決定是否先對外示警、公布，例如聯合利劍演習、時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後環台軍演，這是會事先預告的等級；倘若共軍無預警演習次數增多，將更有賴於國防單位密切追蹤。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社表示，共軍無預警演習地點在公海，確實沒有強制性國際規範可要求其必須事先公告；不過這是很不負責任的、可能構成航運潛在威脅的行為。

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蘇紫雲推估，共軍選在這個時間點於台灣高屏外海劃設操演區，恐與日前台美出現深度軍事合作有關，選在這個時間點展現兵力、武力，達到對台威嚇目的；從長期地緣政治來看，共軍正試圖從陸權走向海權。

他提到，過往若是發生區域緊張時，美國航空母艦往往會往那個地方去；共軍也在複製這種做法，伴隨其水面艦隊愈來愈龐大、成熟，共軍開始操作砲艦外交。不過，美國是民主國家，對於武力使用有所約束；中共政權一人獨裁，對於這樣的獨裁國家的武力展現必須抱持高度戒備，「因為較有可能、較容易擦槍走火」。（編輯：周慧盈）1140228